ТЦК штрафують українців на 17 000 гривень: адвокат пояснив, чи правомірні такі дії

Адвокат пояснила, наскільки правомірними є штрафи від Територіальних центрів комплектування.

В мережі з’явилася інформація про те, що Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки почали виписувати українцям штрафи у сумі від 17 тисяч гривень через порушення в їх документах. В чому насправді причина штрафів — детально розповіла адвокат.

Деталі

За словами адвоката, Територіальні центри комплектування виписують штрафи у розмірі 17 тисяч гривень за ламінування приписного. Вона пояснила, наскільки такі штрафи є правомірними та чи можна цьому протидіяти.

Однак після того, як була висловлена незгода в письмовому вигляді військовозобов’язаним, а також з посиланням на статтю 211 де вказано, що при пошкодженні, втраті або відсутності документів — передбачено штраф у розмірі від 510 до 850 гривень. Тож штраф у розмірі 17 тисяч гривень є абсолютно безпідставним.

Тож адвокат радить українцям наступне:

висловлювати свою незгоду стосовно постанови про штраф;

не підписувати жодних документів в ТЦК без присутності адвоката;

не соромитися оскаржувати рішення ТЦК в суді.

Що ще потрібно знати

Також адвокат наголошує на тому, що в жодному разі не варто ламінувати свої документи, щоб уникнути штрафу не лише від ТЦК.

Особливо уважним слід бути з військово-обліковими документами. Оскільки вони вважаються недійсними після ламінування. І за це порушення доведеться сплатити штраф. При цьому достатньо відкрити нормативно правові документи, щоб дізнатися суму штрафу. Покарання за ламінування документів передбачає штраф у розмірі від 510 до 850 гривень, але ніяк не 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що 9 січня Верховна Рада мала розглянути законопроєкт про мобілізацію. Однак стало відомо, що його розгляд відкладається, оскільки законопроєкт повинні розглянути на засіданні комітету національної безпеки. Коли його розглянуть поки невідомо, але точно найближчим часом.