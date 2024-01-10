Жители одной из областей получат “зимнюю денежную помощь” от Красного Креста

Очень часто случается, что та или иная выплата распространяется не на всю Украину, а на один или несколько регионов. Вот, например, как сейчас. Помощь в размере почти 10 000 гривен могут получить жители Тернопольской области. Об этом сообщили в местной Тернопольской областной военной администрации. Финансирует помощь Красный Крест, а получить ее могут лица, которые не зарегистрированы, как ВПЛ, по крайней мере, не регистрировались в течение последних трех месяцев. А еще отвечают ряду других критериев.

Что известно о помощи?

Эта выплата от Красного Креста рассчитана на отдельные категории населения. К ним относятся:

Одинокие пенсионеры. Многодетные семьи. Одинокие родители, которые воспитывают детей самостоятельно, например, матери одиночки или отцы одиночки. Семьи, воспитывающие детей с ограниченными физическими возможностями.

Если вы вовремя подадите заявку и вам ее одобрят, то вы сможете получать помощь в размере 3200 гривен в течение трех месяцев.

Регистрироваться на получение выплат можно до 26 января 2024 года, а пункты приема граждан расположены практически в каждом районном центре области. В частности, они есть в Борщеве, Бучаче, Чорткове, Бережанах, Кременце, Збараже, Гусятине, Подволочиске и Толстом.

Также пройти регистрацию можно в Тернополе. В областном центре она продлится в период с 22 по 26 января по адресу улица Мостовая-Бичная,6.

Актуальными остаются и другие виды выплат

Также о выплате помощи объявили такие организации как ООН и ЮНИСЕФ. Первая компания будет выплачивать средства преимущественно лицам со статусом внутри перемещенных лиц. Но в приоритете будут те семьи, которые пострадали от войны больше всего.

Что касается ЮНИСЕФ, то здесь наоборот, ориентир не на ВПЛ, а на малообеспеченные семьи, многодетные семьи и т.д. Более подробно почитать об условиях получения помощи и подать заявки можно на официальных сайтах организаций.