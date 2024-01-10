Українці отримають “зимову грошову допомогу” від Червоного Хреста

Дуже часто трапляється так, що та чи інша виплата поширюється не на всю Україну, а на один чи декілька регіонів. От, наприклад, як і зараз. Допомогу у розмірі майже 10 000 гривень мають змогу отримати мешканці Тернопільської області. Про це повідомили у місцевій Тернопільській обласній військовій адміністрації. Фінансує допомогу Червоний Хрест, а отримати її можуть особи, які не зареєстровані, як ВПО, принаймні не реєструвались протягом останніх трьох місяців. А ще відповідають ряду інших критеріїв.

Що відомо про допомогу?

Ця виплата від Червоного Хреста розрахована на окремі категорії населення. До них відносяться:

Одинокі пенсіонери. Багатодітні родини. Одинокі батьки, які виховують дітей самостійно, наприклад, мати одиначка або тато одинак. Родини, які виховують дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Якщо ви вчасно подасте заявку й вам її схвалять то ви зможете отримувати допомогу у розмірі 3200 гривень протягом трьох місяців.

Реєструватись на отримання виплати можна до 26 січня 2024 року, а пункти прийому громадян розташовані практично у кожному районному центрі області. Зокрема, вони є у Борщеві, Бучачі, Чорткові, Бережанах, Кременці, Збаражі, Гусятині, Підволочиську та Товстому.

Також пройти реєстрацію можна й у Тернополі. В обласному центрі вона триватиме в період з 22 по 26 січня за адресою вулиця Мостова-Бічна,6.

Актуальними залишаються й інші види виплат

Також наразі про виплату допомоги оголосили такі організації як ООН та ЮНІСЕФ. Перша компанія виплачуватиме кошти переважно особам зі статусом внутрішньо переміщених осіб. Але в пріоритеті будуть ті сім’ї, які постраждали від війни найбільше.

Що стосується ЮНІСЕФ, то тут навпаки, орієнтир не на ВПО, а на малозабезпечені сім’ї, багатодітні родини тощо. Детальніше почитати про умови отримання допомоги та подати заявки можна на офіційних сайтах організацій.