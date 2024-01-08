ПриватБанк будет списывать по 20 грн ежемесячно: кому и за что придется платить

ПриватБанк может ежемесячно самовольно взимать по 20 гривен с клиентов. Это дополнительная комиссия за обслуживание счета. Так кому и за что придется платить, и можно ли этого избежать.

Детали

Украинка пожаловалась на популярном тематическом портале Минфин на то, что ПриватБанк начал взимать с карты ее отца по 20 гривен комиссии. В это время мужчина находился в оккупации и не имел возможности пользоваться своим счетом.

Женщина рассказала, что ее отцу удалось выехать на подконтрольную Украине территорию. Этому есть официальное подтверждение. При проверке счета банк снимал по 20 гривен с июля 2023 года из средств, которые являются социальной помощью.

Что говорят в банке

После обращения в службу поддержки банка, стало известно, что средства снимали за обслуживание неактивного счета.

Женщина разъярена, ведь специалист на горячей линии заявил, что нужно было найти способ пользоваться карточкой. А на вопрос, каким образом это могло происходить ничего не ответил. Женщина спрашивает, сколько пенсионеров не имеют доступа к счету с начала войны и почему банк таким образом на них наживается.

В ПриватБанке отреагировали на жалобу и лишь подтвердили тот факт, что во избежание начисления комиссии, нужно регулярно пользоваться своей карточкой.

Что еще нового

Напомним, что сейчас в Украине продолжаются дискуссии относительно того, будут ли в Украине ограничивать доступ к банковским счетам украинцев, которые избегают мобилизации. С одной стороны звучат заявления, что такое решение является неконституционным и оно может привести к краху банковской системы с другой – в Украине не хватает военных, поэтому правительство может пойти на такой шаг при крайней необходимости. Сейчас идет обсуждение нового закона о мобилизации, а уже на днях может происходить голосование в первом чтении.