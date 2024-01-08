ПриватБанк буде списувати по 20 грн щомісяця: кому та за що доведеться платити

ПриватБанк може щомісячно самовільно стягувати по 20 гривень з клієнтів. Це додаткова комісія за обслуговування рахунку. То кому та за що доведеться платити, та чи можна цього уникнути.

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Українка поскаржилася на популярному тематичному порталі Мінфін на те, що ПриватБанк почав стягувати з картки її батька по 20 гривень комісії. В цей час чоловік перебував в окупації та не мав можливості користуватися своїм рахунком.

Жінка розповіла, що її батькові вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію. Цьому є офіційне підтвердження. При перевірці рахунку банк знімав по 20 гривень з липня 2023 року з коштів, які є соціальною допомогою.

Що кажуть в банку

Після звернення до служби підтримки банку, стало відомо, що кошти знімали за обслуговування неактивного рахунку.

Жінка розлючена, адже спеціаліст на гарячій лінії заявив, що потрібно було знайти спосіб користуватися карткою. А на питання, яким чином це могло відбуватися нічого не відповів. Жінка запитує, скільки пенсіонерів не мають доступу до рахунку від початку війни і чому банк таким чином на них наживається.

В ПриватБанку відреагували на скаргу та лише підтвердили той факт, що для уникнення нарахування комісії, потрібно регулярно користуватися своєю карткою.

Що ще нового

Нагадаємо, що зараз в Україні тривають дискусії щодо того, чи будуть в Україні обмежувати доступ до банківських рахунків українців, які уникають мобілізації. З одного боку звучать заяви, що таке рішення є неконституційним і воно може призвести до краху банківської системи з іншого — в Україні не вистачає військових, тому уряд може піти на такий крок за крайньої потреби. Наразі триває обговорення нового закону про мобілізацію, а вже днями може відбуватися голосування у першому читанні.