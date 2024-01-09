В НБУ анонсировали повышение тарифов на коммуналку: что изменится и когда?

В Украине было немало споров по поводу тарифов на коммуналку. Речь об отоплении, газе и горячей воде. Некоторые нардепы заявляли, что тарифы повышать нужно, причем немедленно, ведь рыночная цена как электроэнергии, так и газа уже в разы выше той, которую платит население. В то же время большинство Министерств во главе с НБУ решили, что в 2024 году Украина имеет возможность оставить тарифы на старом уровне. Они будут расти, но не раньше 2025 года.

В НБУ аргументировали такую позицию

В НБУ заявили, что оставив тарифы на старом уровне, можно будет таким образом сдержать рост цен и собственно инфляцию.

“Инфляцию будет сдерживать действие моратория на повышение тарифов на газ, горячую воду и теплоснабжение. Мораторий, согласно предположениям этого прогноза, будет отменен только в 2025 году“, – рассказали в НБУ.

Однако и в 2025 г. резкого повышения не будет, ведь это станет шоком для населения. Например, если уже сейчас рыночная цена газа около 18 гривен за куб, то в 2025 году она будет еще выше. Невозможно сразу устанавливать такую цену для населения. Повышение однозначно будет поэтапным и очень постепенным.

Также все это будет сопровождаться субсидиями и льготами, на которые вероятно начнет претендовать еще большее количество людей.

“Несмотря на необходимое устранение дисбалансов в энергетическом секторе, ожидается, что дальнейшие правительственные решения о приведении тарифов на ЖКУ к рыночному уровню будут учитывать высокую социальную значимость тарифов. Поэтому ожидается, что их повышение будет поэтапным и будет сопровождаться расширением поддержки населения субсидиями“, — пояснили в регуляторе.

Что касается тарифа на электроэнергию, то здесь дискуссии продолжаются. Энергетики жалуются, что им катастрофически мало средств, ведь приходится тратить много ресурсов на ремонт и восстановление поврежденной инфраструктуры. Однако даже при этих условиях до конца отопительного сезона 2023-2024 цена на электроэнергию не возрастет. А вот летом вполне возможно.