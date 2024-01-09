В НБУ анонсували підвищення тарифів на комуналку: що зміниться та коли?

В Україні було чимало суперечок стосовно тарифів на комуналку. Мова про опалення, газ та гарячу воду. Деякі нардепи заявляли, що тарифи підвищувати потрібно, причому негайно, адже ринкова ціна як електроенергії, так і газу вже в рази вища від тієї, яку платить населення. Водночас переважна більшість Міністерств на чолі з НБУ вирішили, що у 2024 році Україні має можливість залишити тарифи на старому рівні. Вони будуть зростати, але не раніше 2025 року.

В НБУ аргументували таку позицію

В НБУ заявили, що залишивши тарифи на старому рівні можна буде таким чином стримати ріст цін і власне інфляцію.

“Інфляцію буде стримувати дія мораторію на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та теплопостачання. Який, згідно з припущеннями цього прогнозу, буде скасовано лише у 2025 році”, – розповіли в НБУ.

Проте й у 2025 році різкого підвищення не буде, адже це стане шоком для населення. Наприклад, якщо вже зараз ринкова ціна газу близько 18 гривень за куб, то у 2025 році вона буде ще вищою. Неможливо одразу ж встановлювати таку ціну для населення. Підвищення однозначно буде поетапним, і дуже поступовим.

Також, все це супроводжуватиметься субсидіями та пільгами, на котрі ймовірно почне претендувати ще більша кількість людей.

“Незважаючи на необхідне усунення дисбалансів в енергетичному секторі, очікується, що подальші урядові рішення щодо приведення тарифів на ЖКП до ринкового рівня враховуватимуть високу соціальну значущість тарифів. Тому очікується, що їхнє підвищення буде поетапним і супроводжуватиметься розширенням підтримки населення субсидіями“, – пояснили у регуляторі.

Щодо тарифу на електроенергію, то тут дискусії продовжуються. Енергетики скаржаться, що їм катастрофічно мало коштів, адже доводиться ще й витрачати багато ресурсів на ремонт й відновлення пошкодженої інфраструктури. Однак навіть за цих умов, до кінця опалювального сезону 2023-2024 ціна на електроенергію не зросте. А от влітку — цілком можливо.