Більше не підстава для звільнення: в Міноборони розповіли, з якими хворобами тепер мобілізують 

Минулого року Міністерство оборони України скоротило перелік захворювань, які давали чоловіками відстрочку від мобілізації або зовсім звільняли від військової служби. Серед них безсимптомний ВІЛ, легкі психічні розлади та вірусні гепатити.

Тепер вищезгадані захворювання не будуть підставою для звільнення.

З якими хворобами тепер мобілізують

Відповідно до наказу Міністерства оборони України №490 від 18 серпня 2023 року “Про затвердження змін у Положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних силах України. Із загального списку хвороб, які є підставою для звільнення або відстрочки, було виключено перелік захворювань та розладів.

Таким чином деякі чоловіки призовного віку, тобто від 18 до 60 років, які раніше вважалися непридатними до служби, почали видавати повістки для повторного проходження військово-лікарської комісії та подальшої мобілізації.

Таким чином тепер не будуть підставою для відстрочки чи звільнення від призову такі медичні діагнози:

вилікуваний раніше туберкульоз;

вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій;

безсимптомний вірус імунодефіциту людини;

хвороби крові та кровотворних органів, що не прогресують або прогресують повільно, з мінімальними порушеннями функцій та рідкими загостреннями анемії, порушеннями згортання крові, геморагічні стани, а також інші захворювання, які включають порушення імунного механізму;

захворювання ендокринної системи з незначними порушеннями функцій;

хвороби центральної нервової системи, які повільно розвиваються з незначними порушеннями функцій;

короткочасні легкі прояви психічних розладів 3 невротичні розлади, пов’язані зі стресом та соматоморфні розлади за помірно виражених або короткочасних симптомів, які супроводжуються астенією (слабкість, зміна настрою, надмірна стомлюваність);

епізодичні та пароксизмальні розлади (проблеми з центральною нервовою системою, при яких характерна короткочасна втрата свідомості), окрім епілепсії, з незначними порушеннями функцій органів і систем.

Тож тепер тисячам чоловіків призовного віку доведеться повторно проходити військово лікарську комісію.