ООН и ЮНИСЕФ снова будут выплачивать украинцам по 2000 грн раз в месяц

С начала войны украинцам, а чаще внутренне перемещенным лицам, финансово помогает не только государство, но и различные благотворительные организации. Одними из регулярно сообщаемых о новых выплатах являются ООН и ЮНИСЕФ. В прошлом году ООН и вовсе выплачивали средства не только переселенцам, но и многим украинцам без этого статуса: пенсионерам, многодетным семьям и тому подобное. Снова известно, что эти две организации открыли сбор данных для дальнейшего оказания помощи ВПЛ.

Как получить деньги от ООН?

Пока известно, что средства будут выплачивать во всех регионах, но не всем желающим, потому что, как всегда, есть определенные лимиты. Помощь будут выплачивать тем людям, которые наибольшее в них нуждаются.

Чтобы подать заявку, нужно обратиться в пункт приема в своем регионе. Подробнее об их адресах можно узнать, перейдя по этой ссылке. В первую очередь средства будут выплачивать тем, кто больше всего пострадал от боевых действий: потерял родных или имущество. Если вашу заявку одобрят, то вы будете получать в течение трех месяцев по 2200 гривен.

Что известно о помощи от ЮНИСЕФ?

Данная организация в отличие от ООН нацелена больше на поддержку не ВПЛ, а многодетных семей, пострадавших от войны. При этом статус ВПЛ иметь не обязательно, ведь ракеты прилетают по всей территории Украины и иногда жилье теряют люди, которые вовсе не являются переселенцами.

Данная помощь также будет в размере 2200 гривен на человека и будет выплачиваться она тоже в течение трех месяцев. Чтобы ее получить, нужно перейти по ссылке и выполнить инструкцию. Если вам одобрят выплату, вы получите ее уже через короткое время.

Оставляйте свои данные только на проверенных и официальных сайтах

В связи с тем, что в Украине можно оформить сразу несколько видов выплат, активизировались и мошенники. Они создают фейковые сайты, где люди введя свои данные дают мошенникам доступ к персональной информации. С ее помощью аферисты могут в дальнейшем получить доступ к банковским счетам и, конечно, украсть деньги.