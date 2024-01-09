Левова частка українців можуть оформити 100 000 гривень державної допомоги: що відомо про виплату?

Держава продовжує підтримувати українців, які хочуть відкрити або розширити власну справу. Однак зараз мова не про грантові кошти, а про безвідсоткові кредити, терміном на три роки, які потім можливо навіть не прийдеться віддавати. Наразі такий кредит, на суму 100 000 гривень може оформити будь-яка працездатна особа, яка є членом малозабезпеченої родини.

Що відомо про допомогу?

Цю виплату можна оформити лише один раз і віддати її потрібно через три роки однією сумою протягом 30 календарних днів. Гроші видають безготівково і витратити їх можна на обладнання чи матеріали для бізнесу. Повертати гроші можна й іншими способами, наприклад, завчасно або ж частинами, якщо особі так зручно. Однак спосіб повернення коштів потрібно попередньо узгодити з центром зайнятості.

Також повертати можна не всю суму, а ту що виходить без урахування сплачених податків та зборів. Якщо ж, бізнес гарно розвиватиметься, приноситиме високий дохід і відповідно високі податки, то кредит можна зовсім не повертати. Наприклад, якщо за три роки сума сплачених податків перевищує 100 000 гривень.

Також, кредит не потрібно повертати, якщо підприємець зміг офіційно працевлаштувати бодай двох людей із малозабезпечених сімей терміном мінімум на два роки.

Щоб отримати кредит потрібно надати наступні документи:

Заяву заповнену за зразком. Бізнес-план, де розписати, що ви будете купувати за отримані кошти й що у перспективі вам вони можуть принести. Довідку про несудимість.

Також потрібно подати заявку на підтвердження інформації про наявність чи відсутність обтяжень на рухоме і нерухоме майно.

Всі документи потрібно подавати у Центр зайнятості, який своєю чергою передасть їх у потрібні інстанції, де власне й приймуть рішення про те надавати вам кредит, чи ні.

Якщо рішення позитивне, особа повинна оформити ФОП і вже тоді отримає виплату.