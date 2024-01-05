Эксперты рассказали, как быстро и навсегда избавиться от моли на кухне

Возможно не все знают, но та моль, которая съедает старые шубы в шкафах, и та что появляется на кухне — это два разных насекомых. Пищевая моль может появиться совершенно неожиданно даже на совершенно чистых и совершенно новых кухнях. Этих насекомых можно принести домой из магазина с какими-нибудь продуктами, даже этого не заметив. Также очень часто эти миниатюрные бабочки появляются, если на кухне долго стоят какие-то фрукты, например, уже начинающие портиться яблоки. Любит пищевая моль и неправильно хранящиеся крупы. Если вы заметили у себя дома такую неприятность, то не беспокойтесь. Избавиться от моли можно всего за один день, а еще сделать так, чтобы она больше никогда не появлялась.

Как избавиться от моли?

Если моль уже завелась, то без определенной специфической уборки не обойтись. Убирать нужно только в тумбочках или полках, где насекомые и появляются. В первую очередь, пересыпьте все крупы в плотно закрывающиеся банки. Затем хорошо проветрите тумбочки и протрите их стенки раствором из воды и уксуса. Напоследок просушите прикроватные тумбочки феном под высокой температурой. Бабочки ненавидят это тепло, поэтому быстро исчезнут.

Что делать, чтобы моль больше не появлялась?

Есть несколько методов, которые помогут не только уничтожить существующую моль, но и предотвратить ее появление. Вот несколько самых популярных, и наиболее действенных:

Просто налейте в небольшой стакан или блюдце яблочного уксуса и поместите в тумбочку, где чаще всего появляется моль. Еще один способ, это корм для хомяков, привлекающий личинки пищевой моли. Можете разместить его по нескольким тумбочкам и время от времени заменять. Вместе со старым кормом вы будете выбрасывать и личинки, таким образом полностью выведя моль из дома. И последний способ не допустить размножения моли – это поставить в тумбочке блюдечко с небольшим количеством сладкого красного вина. Это будет для насекомых своеобразной ловушкой. Сладкий запах манит их, они прилетают к вину и падают в него.

Не забывайте периодически заменять вино на свежее, ведь оно быстро портится.