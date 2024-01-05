Експерти розповіли, як швидко та назавжди позбутися від молі на кухні

Можливо не всі знають, але та міль, що з’їдає старі шуби в шафах, і так яка з’являєтсья на кухні — це дві різні комахи. Харчова міль може з’явитися зовсім несподівано навіть на ідеально чистих та повністю нових кухнях. Цих комах можна принести додому з магазину з якимись продуктами, навіть цього не помітивши. Також, дуже часто ці мініатюрні метелики з’являються, якщо на кухні довго стоять якісь фрукти, наприклад, яблука, що вже починають псуватися. Полюбляє харчова міль й крупи, які неправильно зберігаються. Якщо ви помітили в себе вдома таку неприємність, то не хвилюйтесь. Позбутися молі можна всього за один день, а ще зробити так, щоб вона більше ніколи не з’являлася.

Як позбутися молі?

Якщо міль вже завелася, то без певного специфічного прибирання не обійтися. Прибирати потрібно лише в тих тумбочках, чи полицях, де комахи й з’являються. В першу чергу, пересипте всі крупи у банки, які щільно закриваються. Потім гарно провітріть тумбочки, та протріть їх стінки розчином з води та оцту. Наостанок просушіть тумбочки феном під високою температурою. Метелики ненавидять це тепло, тож швидко зникнуть.

Що робити, щоб міль більше не з’являлась?

Є кілька методів, які допоможуть не лише знищити існуючу міль, а й попередити її появу. Ось, кілька найпопулярніших, та найбільш дієвих:

Просто налийте у невеличку склянку чи блюдце яблучного оцту та помістіть у тумбочку, де найчастіше з’являється міль. Ще один спосіб, це корм для хом’яків, який приваблює личинки харчової молі. Можете розм істити його по кількох тумбочках і час від часу замінювати. Разом зі старим кормом ви викидатимете й личинки, таким чином повністю вивівши міль з дому. І останній спосіб не допустити розмноження молі — це поставити у тумбочці блюдечко з невеликою кількістю солодкого червоного вина. Це буде для комах своєрідною пасткою. Солодкий запах манить їх, вони прилітають до вина і падають в нього.

Не забувайте періодично замінювати вино на свіже, адже воно швидко псується.