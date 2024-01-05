В Украине снова стартовала программа в рамках которой можно бесплатно получить LED-лампочки

Программа по бесплатному обмену старых ламп накаливания на новые LED-лампочки работала в Украине и в прошлом году. Тогда в рамках этой программы было заменено более 26 миллионов ламп. Люди несли свои старые лампы накаливания и получали новые и в разы более экономные, причем совершенно бесплатно.

Впоследствии эта программа была поставлена на паузу, и вот сейчас известно об очередном ее запуске. Правда, на данный момент взять себе новые лампы могут только пенсионеры и юридические лица.

“Новый этап программы обмена ламп, который мы начали реализовывать в конце прошлого года, демонстрирует хорошую динамику. За прошлый месяц пенсионеры в селах уже получили дополнительные 4,5 млн светодиодных ламп. А с начала старта Всеукраинской программы обмена ламп накаливания украинцы заменили уже более 26 млн. ламп. Пока еще 14 млн энергосберегающих ламп доступны для обмена“, – сказала первая вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко.

Кто имеет право на участие в программе?

Начиная с 4 января, программа становится доступной для проживающих в городе пенсионеров. Они могут получить до 5 LED-ламп придя в ближайшее отделение Укрпочты. Для этого с собой нужно взять паспорт, пенсионное удостоверение, РНОКИН и иметь телефон с собственным и действующим мобильным номером.

Кстати, старые лампочки с собой можно не нести. Их можно принести в течение пяти дней после получения новых. Нести их нужно в то же отделение Укрпочты.

Также участие в этой программе могут принимать юридические лица и государственные организации, а именно: детские сады, школы, медицинские учреждения и т.д. Все они могут сформировать заявку через Дию, указав нужное количество ламп.

Пока не известно, будет ли доступна программа и для других украинцев. Возможно, впоследствии об этом появится дополнительная информация.