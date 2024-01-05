В Україні знову стартувала програма в рамках котрої можна безкоштовно отримати LED-лампочки

Програма з безплатного обміну старих ламп розжарювання на нові LED-лампочки працювала в Україні й минулого року. Тоді в рамках цієї програми було замінено понад 26 мільйонів ламп. Люди несли свої старі лампи розжарювання і натомість отримували нові та в рази економніші, при чому цілком безплатно.

Згодом цю програму було поставлено на паузу, і от зараз відомо про черговий її запуск. Щоправда, на цей момент взяти собі нові лампи можуть лише пенсіонери та юридичні особи.

“Новий етап програми обміну ламп, який ми почали реалізовувати наприкінці минулого року, демонструє хорошу динаміку. За минулий місяць пенсіонери у селах уже отримали додаткові 4,5 млн. світлодіодних ламп. А з початку старту Всеукраїнської програми обміну ламп розжарювання українці замінили вже понад 26 млн. ламп. Поки що ще 14 млн енергозберігаючих ламп доступні для обміну“, – сказала перша віцепрем’єр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко.

Хто має право на участь у програмі?

Починаючи з 4 січня, програма стає доступною для пенсіонерів, які живуть у місті. Вони можуть отримати до 5 LED-ламп прийшовши до найближчого відділення Укрпошти. Для цього з собою потрібно взяти паспорт, пенсійне посвідчення, РНОКВП та мати телефон з власним і діючим мобільним номером.

До слова, старі лампочки з собою можна не нести. Їх можна принести протягом п’яти днів після того, як ви отримали нові. Нести їх потрібно на те ж відділення Укрпошти.

Також участь у цій програмі можуть брати юридичні особи, та державні організації, а саме: дитячі садочки, школи, медичні заклади тощо. Всі вони можуть сформувати заявку через “Дію”, вказавши потрібну кількість ламп.

Наразі не відомо, чи буде доступною програма й для інших українців. Можливо згодом про це з’явиться додаткова інформація.