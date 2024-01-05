Осталось 2 дня: успейте забрать свой подарок от “Киевстар”

Оператор мобильной связи “Киевстар” в честь зимних праздников сообщили своим абонентам о приятном сюрпризе. Украинцам на некоторое время получат бесплатный доступ к популярному сервису. Об этом в Киевстаре сообщили на официальной странице компании в социальной сети Фейсбук.

Детали

Новый год уже позади, но украинцы и дальше получают подарки от мобильного оператора Киевстар. На этот раз предлагают бесплатный доступ к популярному сервису, однако воспользоваться этим предложением можно только до 7 января. Итак, известно следующее:

Каждый украинец, даже если он не является абонентом Киевстар, может бесплатно просматривать фильмы и сериалы на сервисе “Киевстар ТВ”.

Предложение доступно для владельцев всех видов гаджетов, то есть воспользоваться сервисом можно как со смартфона, так и с компьютера или телевизора Smart TV, достаточно лишь установить соответствующее приложение.

До 7 января украинцы могут получить полный доступ к Киевстар ТВ, независимо от того, какой у вас оператор. Обратите внимание, что данное предложение не распространяется на категорию “Покупка”,

Напомним, что в декабре на мобильного оператора осуществили сверхмощную кибератаку. В результате на несколько дней украинцы остались без мобильной связи. Уже через несколько дней после атаки оператору удалось восстановить возможность совершать звонки и выходить в интернет с мобильного. По состоянию на сегодня оператор полностью преодолел негативные последствия кибератаки. А в качестве компенсации за неудобства Киевстар отменил следующую абонентскую плату для всех своих абонентов.

Отметим, что Лайфсел предлагает украинцам зафиксировать стоимость тарифа на целый год. Предложение действительно для тех абонентов, которые решили перейти на Lifecell с других мобильных операторов. То есть достаточно перенести номер и получить гарантированную стоимость тарифа на целый год. Это неплохое предложение, учитывая постоянное подорожание тарифов из-за необходимости обеспечивать автономность базовым станциям связи.