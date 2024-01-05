Залишилось 2 дні: українці ще можуть забрати свій подарунок від “Київстар”

Оператор мобільного зв’язку “Київстар” на честь зимових свят повідомили своїх абонентів про приємний сюрприз. Українцям на деякий час отримають безкоштовний доступ до популярного сервісу. Про це в Київстарі повідомили на офіційній сторінці компанії в соціальній мережі Фейсбук.

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Новий рік вже позаду, але українці і далі отримують подарунки від мобільного оператора Київстар. На цей раз пропонують безкоштовний доступ до популярного сервісу, однак скористатися цією пропозицією можна лише до 7 січня. Отож, відомо наступне:

Кожен українець, навіть якщо він не є абонентом Київстар, може безкоштовно переглядати фільми та серіали на сервісі “Київстар ТБ”.

Пропозиція доступна для власників всіх видів гаджетів, тобто скористатися сервісом можна як зі смартфона, так і з комп’ютера або телевізора Smart TV, достатньо лише встановити відповідний додаток.

До 7 січня українці можуть отримати повний доступ до Київстар ТБ, незалежно від того, який у вас оператор. Зверніть увагу, що дана пропозиція не розповсюджується на категорію “Покупка”,

Нагадаємо, що у грудні на мобільного оператора здійснили надпотужну кібератаку. В результаті на кілька днів українці залишилися без мобільного зв’язку. Вже через кілька днів після атаки оператору вдалося відновити можливість здійснювати дзвінки та виходити в інтернет з мобільного. Станом на сьогодні оператор повністю подолав негативні наслідки кібератаки. А як компенсацію за незручності Київстар скасував наступну абонентську плату для всіх своїх абонентів.

Зазначимо, що Лайфсел пропонує українцям зафіксувати вартість тарифу на цілий рік. Пропозиція дійсна для тих абонентів, які вирішили перейти на Lifecell з інших мобільних операторів. Тобто достатньо перенести номер та отримати гарантовану вартість тарифу на цілий рік. Це непогана пропозиція, враховуючи постійне здорожчання тарифів через необхідність забезпечувати автономність базовим станціям зв’язку.