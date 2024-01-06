ПриватБанк почав масове блокування рахунків: є кілька поширених причин, чому це може трапитися

Фінансовий моніторинг триває, і клієнти ПриватБанку схоже потрапляють під нього найчастіше. Принаймні такі висновки можна зробити трішки почитавши відгуки на сайті Мінфіну. Там, чи не кожен другий відгук негативний і саме від клієнтів ПриватБанку. Люди скаржаться, що банк без пояснень блокує їх рахунки. Розблокувати їх потім, як і вивести свої власні кошти при цьому дуже складно. Що пишуть українці, і що на це відповідає сама фінустанова? Розповідаємо.

Які найчастіші причини блокування?

Якщо проаналізувати скарги клієнтів, та ситуації після котрих у них заблокували рахунок, то серед найпоширеніших причин:

Операції з криптовалютою. Ігнорування повідомлення про необхідність прийти та оновити дані. Ігнорування повідомлення про надання документів, які пояснюють джерело походження тих чи інших коштів.

“Банк заблокував доступ до рахунку без пояснення причини блокування. Звернулась до відділення банку, працівники некомпетентні, нічого не змогли пояснити. Банк не просив жодних доказів, не приймає заяви. Я розчарована банком та його працівниками“, – йдеться в одні зі скарг, яку залишила клієнтка банку.

В ПриватБанку ж відповіли, що безпричинного блокування рахунків немає. Ймовірно фінансовий моніторинг розцінив, якусь з операцій, як підозрілу.

“Банк як суб’єкт первинного фінансового моніторингу зобов’язаний вживати заходів, покликаних запобігати та протидіяти легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення“, – пояснили у “Приваті”.

Також є ряд операцій, провівши які ви у 99% випадків отримаєте блокування рахунку. Це:

Перекази на суму понад 400 000 гривень. Хоча ця межа дуже неправдива, адже траплялися ситуації, коли банк блокував рахунок після переказу на суму 25 000 гривень, аргументуючи це тим, що раніше клієнт подібними сумами не оперував. Операції, які відбуваються у регіоні, де зазвичай не перебуває клієнт. В цьому випадку банк може подумати, що картка вкрадена. Підозру викликають й дрібні суми, які надходять клієнту впродовж одного дня. Наприклад, кілька переказів, по 3000 гривень. Така активність може блокуватися.

Все це робиться для того, аби виводити бізнес з тіні, та змушувати українців працювати офіційно і чесно сплачувати податки до бюджету.