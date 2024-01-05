В январе состоится первый этап масштабного перерасчета пенсий: кто и какие суммы получит?

В 2023 году ни минимальная зарплата, ни пенсия не росли. Они были заморожены из-за войны и кризисной экономической ситуации в стране. Но цены растут, инфляция тоже, так что держать эти выплаты на старом уровне очень некстати. Как следствие, в этом году планируется повысить минимальный прожиточный минимум, а с ним и пенсии и зарплату. Последние два пункта будут повышаться в два этапа. Также, актуальной остается мартовская индексация в результате которой обновленная пенсия должна стать еще больше. Поговорим подробнее о том, на какие суммы рассчитывать украинцам.

Наибольшую доплату получат люди, чьи пенсии зависят от размера минимальной зарплаты

Таким лицам за год пенсия должна вырасти на 520 гривен. Однако, как всегда, не обошлось без “но”. Пенсии повысят украинцам, которым исполнилось 65 лет и имеющим минимум 30 лет стажа для женщин и 35 лет для мужчин.

Итак, если вы подходите под это требование, то с первого января ваша пенсия, если она минимальна, вырастет с 2680 гривен до 2840 гривен. Эта сумма, как и требует закон, не менее 40% от минимальной зарплаты, которая с 1 января 2024 года составляет уже 7100 гривен.

Следующее повышение состоится в марте, то есть эти суммы будут проиндексированы. Пока неизвестно процент индексации, эта информация станет доступна где-то в феврале, не раньше.

И еще одно повышение состоится 1 апреля. Тогда минимальная зарплата еще раз вырастет, уже до 8000 гривен, а минимальная пенсия для граждан старше 65 лет составит 3200 гривен.

Какие еще пенсионеры получат доплату?

В январе также увеличится максимальная пенсия, которая составляет 10 минимальных. Также вырастет надбавка за сверхурочный стаж. Если до этого это было 20,9 грн за каждый год, то теперь будет 26,8 грн.