У січні відбудеться перший етап масштабного перерахунку пенсій: хто та які суми отримає?

У 2023 році ані мінімальна зарплата, ні пенсія не зростали. Вони були заморожені через війну та кризову економічну ситуацію в країні. Та ціни ростуть, інфляція теж, тож тримати ці виплати на старому рівні дуже недоречно. Як наслідок, цьогоріч планують підвищити мінімальний прожитковий мінімум, а з ним й пенсії та зарплату. Останні два пункти підвищуватимуть у два етапи. Також, наразі актуальною залишається березнева індексація в результаті якої оновлена пенсія має стати ще більшою. Поговоримо детальніше про те, на які ж суми розраховувати українцям.

Найбільшу доплату отримають люди, чиї пенсії залежать від розміру мінімальної зарплати

Таким особам в цілому за рік пенсія повинна зрости на 520 гривень. Однак, як завжди не обійшлося без “але”. Пенсії підвищать українцям, яким виповнилося 65 років і які мають мінімум 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків.

Тож, якщо ви підходите під цю вимогу, то з першого січня ваша пенсія, якщо вона мінімальна, зросте з 2680 гривень до 2840 гривень. Ця сума, як і вимагає закон, є не меншою ніж 40% від мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2024 року становить вже 7100 гривень.

Наступне підвищення відбудеться у березні, тобто оці суми буде проіндексовано. Наразі не відомо відсоток індексації, ця інформація стане доступною десь у лютому, не раніше.

І ще одне підвищення відбудеться 1 квітня. Тоді мінімальна зарплата ще раз зросте, вже до 8000 гривень, а мінімальна пенсія для громадян віком понад 65 років становитиме 3200 гривень.

Які ще пенсіонери отримають доплату?

В січні також зросте максимальна пенсія, яка становить 10 мінімальних. Також зросте надбавка за понаднормовий стаж. Якщо до цього це було 20,9 гривні за кожен рік, то тепер буде 26,8 грн.