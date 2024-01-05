У січні відбудеться перший етап масштабного перерахунку пенсій: хто та які суми отримає?

У 2023 році ані мінімальна зарплата, ні пенсія не зростали. Вони були заморожені через війну та кризову економічну ситуацію в країні. Та ціни ростуть, інфляція теж, тож тримати ці виплати на старому рівні дуже недоречно. Як наслідок, цьогоріч планують підвищити мінімальний прожитковий мінімум, а з ним й пенсії та зарплату. Останні два пункти підвищуватимуть у два етапи. Також, наразі актуальною залишається березнева індексація в результаті якої оновлена пенсія має стати ще більшою. Поговоримо детальніше про те, на які ж суми розраховувати українцям.
Найбільшу доплату отримають люди, чиї пенсії залежать від розміру мінімальної зарплати
Таким особам в цілому за рік пенсія повинна зрости на 520 гривень. Однак, як завжди не обійшлося без “але”. Пенсії підвищать українцям, яким виповнилося 65 років і які мають мінімум 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків.
Тож, якщо ви підходите під цю вимогу, то з першого січня ваша пенсія, якщо вона мінімальна, зросте з 2680 гривень до 2840 гривень. Ця сума, як і вимагає закон, є не меншою ніж 40% від мінімальної зарплати, яка з 1 січня 2024 року становить вже 7100 гривень.
Наступне підвищення відбудеться у березні, тобто оці суми буде проіндексовано. Наразі не відомо відсоток індексації, ця інформація стане доступною десь у лютому, не раніше.
І ще одне підвищення відбудеться 1 квітня. Тоді мінімальна зарплата ще раз зросте, вже до 8000 гривень, а мінімальна пенсія для громадян віком понад 65 років становитиме 3200 гривень.
Які ще пенсіонери отримають доплату?
В січні також зросте максимальна пенсія, яка становить 10 мінімальних. Також зросте надбавка за понаднормовий стаж. Якщо до цього це було 20,9 гривні за кожен рік, то тепер буде 26,8 грн.
Читай нас в Google News, Telegram, Facebook та Twitter