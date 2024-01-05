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Цей “суп довгожителів” потрібно їсти всім українцям: з ним ви доживете до 100 років

05.01.2024

Тривалість нашого життя залежить від багатьох факторів. На деякі з них ми вплинути не можемо —  генетика, травми та хвороби, але деякі можемо контролювати. Наприклад, значну роль відіграє їжа та спорт в нашому житті.

Відомо, що в п’яти регіонах світу люди живуть значно довше, ніж в інших. Це так звані “блакитні зони”, до яких належать Окінава в Японії, Ікарія в Греції, провінція Нуоро в Італії, а також півострови Нікойя в Костарі-Ріці та Лома-Лінда в Каліфорнії. 

Що відомо про дивовижний “суп довгожителів”

Рецепт супу опублікував у своєму акаунті в соцмережі доктор тім Тіутан. за його словами цей рослинний суп повний вітамінів та мінералів, багатий клітковиною та іншими поживними речовинами. 

Інгредієнти

Для приготування супу потрібні прості інгредієнти:

  • морква;
  • селера;
  • цибуля;
  • картопля;
  • спеції до смаку;
  • часник;
  • томати;
  • овочевий бульйон;
  • квасоля або нут;
  • макарони, рис або перловка;
  • базилік;
  • петрушка або інша зелень за смаком. 

Як приготувати суп

З приготуванням цього супу впорається навіть дитина. Отож, для приготування потрібно:

  • Нарізати всі овочі кубиками.
  • Каструлю поставити на вогонь, обсмажити в ній часник та цибулю протягом 3 хвилин. Додайте кілька ложок води, щоб овочі наче тушкувалися. 
  • Далі додайте моркву, селеру, картоплю, приправи, сіль та перець. 
  • Тушкуйте овочі всього 5-6 хвилин, поки морква та картопля не стануть трішки м’якшими. 
  • Після цього додайте овочевий бульйон, додаємо томати, квасолю та крупу чи макарони. 
  • Зменшуємо вогонь та варимо суп ще 10-15 хвилин до готовності. 
  • Посипаємо суп зеленню та подаємо до столу. 

Овочі багаті клітковиною, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, покращувати здоров’я кишківника, підтримувати вагу та знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань. 

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05.01.2024
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