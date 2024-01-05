Цей “суп довгожителів” потрібно їсти всім українцям: з ним ви доживете до 100 років

Тривалість нашого життя залежить від багатьох факторів. На деякі з них ми вплинути не можемо — генетика, травми та хвороби, але деякі можемо контролювати. Наприклад, значну роль відіграє їжа та спорт в нашому житті.
Відомо, що в п’яти регіонах світу люди живуть значно довше, ніж в інших. Це так звані “блакитні зони”, до яких належать Окінава в Японії, Ікарія в Греції, провінція Нуоро в Італії, а також півострови Нікойя в Костарі-Ріці та Лома-Лінда в Каліфорнії.
Що відомо про дивовижний “суп довгожителів”
Рецепт супу опублікував у своєму акаунті в соцмережі доктор тім Тіутан. за його словами цей рослинний суп повний вітамінів та мінералів, багатий клітковиною та іншими поживними речовинами.
Інгредієнти
Для приготування супу потрібні прості інгредієнти:
- морква;
- селера;
- цибуля;
- картопля;
- спеції до смаку;
- часник;
- томати;
- овочевий бульйон;
- квасоля або нут;
- макарони, рис або перловка;
- базилік;
- петрушка або інша зелень за смаком.
Як приготувати суп
З приготуванням цього супу впорається навіть дитина. Отож, для приготування потрібно:
- Нарізати всі овочі кубиками.
- Каструлю поставити на вогонь, обсмажити в ній часник та цибулю протягом 3 хвилин. Додайте кілька ложок води, щоб овочі наче тушкувалися.
- Далі додайте моркву, селеру, картоплю, приправи, сіль та перець.
- Тушкуйте овочі всього 5-6 хвилин, поки морква та картопля не стануть трішки м’якшими.
- Після цього додайте овочевий бульйон, додаємо томати, квасолю та крупу чи макарони.
- Зменшуємо вогонь та варимо суп ще 10-15 хвилин до готовності.
- Посипаємо суп зеленню та подаємо до столу.
Овочі багаті клітковиною, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, покращувати здоров’я кишківника, підтримувати вагу та знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань.
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