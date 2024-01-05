Цей “суп довгожителів” потрібно їсти всім українцям: з ним ви доживете до 100 років

Тривалість нашого життя залежить від багатьох факторів. На деякі з них ми вплинути не можемо — генетика, травми та хвороби, але деякі можемо контролювати. Наприклад, значну роль відіграє їжа та спорт в нашому житті.

Відомо, що в п’яти регіонах світу люди живуть значно довше, ніж в інших. Це так звані “блакитні зони”, до яких належать Окінава в Японії, Ікарія в Греції, провінція Нуоро в Італії, а також півострови Нікойя в Костарі-Ріці та Лома-Лінда в Каліфорнії.

Що відомо про дивовижний “суп довгожителів”

Рецепт супу опублікував у своєму акаунті в соцмережі доктор тім Тіутан. за його словами цей рослинний суп повний вітамінів та мінералів, багатий клітковиною та іншими поживними речовинами.

Інгредієнти

Для приготування супу потрібні прості інгредієнти:

морква;

селера;

цибуля;

картопля;

спеції до смаку;

часник;

томати;

овочевий бульйон;

квасоля або нут;

макарони, рис або перловка;

базилік;

петрушка або інша зелень за смаком.

Як приготувати суп

З приготуванням цього супу впорається навіть дитина. Отож, для приготування потрібно:

Нарізати всі овочі кубиками.

Каструлю поставити на вогонь, обсмажити в ній часник та цибулю протягом 3 хвилин. Додайте кілька ложок води, щоб овочі наче тушкувалися.

Далі додайте моркву, селеру, картоплю, приправи, сіль та перець.

Тушкуйте овочі всього 5-6 хвилин, поки морква та картопля не стануть трішки м’якшими.

Після цього додайте овочевий бульйон, додаємо томати, квасолю та крупу чи макарони.

Зменшуємо вогонь та варимо суп ще 10-15 хвилин до готовності.

Посипаємо суп зеленню та подаємо до столу.

Овочі багаті клітковиною, яка допомагає контролювати рівень цукру в крові, знижувати рівень холестерину, покращувати здоров’я кишківника, підтримувати вагу та знижувати ризик розвитку онкологічних захворювань.