Достанется каждому: Землю накроет мощная трехдневная магнитная буря

Казалось бы, только что закончился Ретроградный Меркурий и можно немного выдохнуть, но нет. Впереди очередное явление, которое не даст спокойно жить метеозависимым людям, а может аукнуться и тем, кто не считает себя зависимым от погоды и других атмосферных явлений. Речь о начавшейся 3 января затяжной магнитной буре. Ее пик приходится на сегодня, а завершится она завтра — 5 января. Итак, если вы испытываете раздражение или наоборот апатию, сонливость или бессонницу, головную боль и другие неприятные симптомы — знайте, из-за чего они могли у вас возникнуть.

Что такое магнитная буря?

Это явление довольно частое, оно случается иногда по несколько раз в месяц, и наверняка нет такого месяца, когда бури не было бы. Различаются они между собой только по мощности. То есть может быть буря, которая по шкале оценивается в 2 балла (тогда она едва ощутима). А есть пятибалльные, которые как раз и провоцируют все вышеперечисленные негативные симптомы у всех без исключения.

Если же апеллировать научными терминами, то магнитная буря — это нарушение геомагнитного поля Земли, возникающее от выбрасываемых Солнцем потоков заряженных частиц.

Можно ли минимизировать влияние магнитной бури на организм?

Медики говорят, что полностью “спрятаться” от этого явления невозможно. Можно только точечно работать с симптомами и с некоторыми действовать на опережение. Самые уязвимые категории – это люди с повышенным артериальным давлением, хроническими болезнями сердца, пожилые люди, беременные женщины. Вот всем им в эти дни требуется максимальный отдых, как физический, так и эмоциональный. Любой стресс может спровоцировать ухудшение симптомов, например резкий скачок того же давления. Научные исследования утверждают, что именно в период магнитных бурь в больницах увеличивается количество пациентов с инсультами и даже инфарктами или просто гипертоническими кризами.