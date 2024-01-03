Дістанеться кожному: Україну накриє потужна триденна магнітна буря

Здавалося б, тільки що закінчився Ретроградний Меркурій і можна трішки видихнути, але ні. Попереду чергове явище, яке не дасть спокійно жити метеозалежним людям, а може аукнеться й тим, хто не вважає себе залежним від погоди та інших атмосферних явищ. Мова про затяжну магнітну бурю, яка почалася 3 січня, її пік припадає на сьогодні, а завершиться вона завтра — 5 січня. Тож якщо ви відчуваєте роздратування або навпаки апатію, сонливість чи безсоння, головний біль та інші неприємні симптоми — знайте, через що вони могли у вас виникнути.

Що таке магнітна буря?

Це явище доволі часте, воно трапляється інколи по кілька разів за місяць, і напевно немає такого місяця коли бурі не було б. Відрізняють вони між собою лише за потужністю. Тобто може бути буря, яка за шкалою оцінюється у 2 бали (тоді вона ледь відчутна). А є п’ятибальні, які якраз і провокують всі вищезазначені негативні симптоми у всіх без виключення.

Якщо ж апелювати науковими термінами, то магнітна буря — це порушення геомагнітного поля Землі, яке виникає від потоків заряджених частинок, котрі викидає Сонце.

Чи можна мінімізувати вплив магнітної бурі на організм?

Медики кажуть, що повністю “сховатися” від цього явища неможливо. Можна лише точково працювати з симптомами та з деякими діяти на випередження. Найвразливіші категорії — це люди з підвищеним артеріальним тиском, хронічними хворобами серця, літні люди, вагітні жінки. Ось всім їм в ці дні потрібен максимальний відпочинок як фізичний, так і емоційний. Будь-який стрес може спровокувати погіршення симптомів, наприклад, різкий стрибок того ж тиску. Наукові дослідження стверджують, що саме в період магнітних бур в лікарнях збільшується кількість пацієнтів з інсультами та навіть інфарктами, чи просто гіпертонічними кризами.