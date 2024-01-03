Ощадбанк взимает с клиентов средства за владение их картами: люди жалуются

Ощадбанк – один из крупнейших банков Украины, причем государственный. Однако он очень часто попадает в скандальные ситуации и вступает в конфликты со своими же клиентами. Для примера на днях на сайте Минфина появился очередной негативный отклик от мужчины, являющегося именно клиентом Ощадбанка. Мужчина жалуется на то, что за перевыпуск карты банк потребовал от него оплату. Речь о сумме в 40 гривен. Клиента возмутила подобная ситуация. Так что произошло, и действительно ли выпуск карт платный?

В данном случае была преждевременная замена карты?

Оказывается, мужчина пришел в отделение Ощадбанка, чтобы заменить карточку, которая действительна еще до 2025 года, но уж слишком изношена. Мол, ею невозможно пользоваться, потому что пластик поврежден. Однако вместо бесплатной замены мужчине предложили заплатить за новую карточку 40 гривен.

«Сегодня трижды был в так называемом отделении так называемого «Ощадбанка», чтобы решить один вопрос — поменять карточку, потому что существующая расслоилась, как тряпка, хотя должна была служить до 10.25, но 40 грн взять за перевыпуск карты не заставили себя ждать», — говорится в жалобе, которую написал мужчина.

Преслужба Ощадбанка не замедлила ответить и написала, что все верно. За преждевременную замену карты взимается плата, а вот если происходит замена карты срок действия которой истек, тогда все бесплатно.

“Если это досрочный перевыпуск, то согласно тарифам банка есть комиссия за ее перевыпуск, о которой вам сообщили работники“, — отметили в ответе представители банка.

Срок действия карточек продлевается автоматически

На днях Ощадбанк добавил, что все держатели просроченных карточек могут продолжать ими пользоваться еще как минимум до 31 марта 2024 года. Это уже не первое автоматическое продление, ведь некоторые пользуются карточками, срок действия которых истек еще в 2022 году. Подобное нововведение Ощадбанк ввел в связи с военным положением и невозможностью некоторых клиентов попасть в отделение или заказать перевыпуск карты онлайн.