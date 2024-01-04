До кінця тижня курс валют сильно здивує: обмінники вже готують нові цифри

Кінець та початок року — це завжди зміни на ринку валют. Вже в останні дні 2023-го деякі обмінники різко підняли вартість долара аж до 40 гривень. Станом на зараз, ситуація начебто внормувалась і фінустанови й надалі продають долари в середньому по 39 гривень. Однак, до кінця цього тижня (тобто до 5 січня) ситуація може різко змінитися. Причому зовсім не на користь населення. Річ в тім, що ціна на продаж долара буде вищою, тоді як на купівлю цінник навпаки знизять. Різниця між цими двома цифрами буде добрячою і що найцікавіше, до цієї схеми мають приєднатися і банки.

Про все детально розповів фінансовий аналітик

Про зміни, котрі на нас очікують розповів фінансовий аналітик Олексій Козирєв. Експерт вважає, що вже через кілька днів курс долара в обмінниках буде наступним: від 37,9 до 40. Тобто, купуватимуть валюту за меншою ціною, а продаватимуть за вищою.

В банках курс не сильно відрізнятиметься і становитиме приблизно 38,2/39 гривень.

Тобто купувати долари однозначно вигідніше у банках, але українці не квапляться це робити через те, що на касі всім видають купюри 1996 року, які наробили стільки шуму протягом останніх кілька місяців. Нагадаємо, що такі купюри масово відмовляються приймати обмінники, не хотіли їх брати й банки, допоки НБУ не змусив їх це робити.

Різниця між курсом валют в обмінниках та банках залежатиме від індивідуальних завдань кожного з пунктів обміну.

“Насамперед, від рівня курсової “собівартості” купленої ними валюти. А також платоспроможного попиту з боку клієнтів у цьому регіоні”, – пояснив Козирєв.

Водночас експерт запевняє, що обмінник не будуть надто сильно підвищувати курс боячись втратити клієнтів, як мінімум постійних.

“В умовах жорсткої конкуренції втрата постійних клієнтів через занадто завищений курс набагато небезпечніша, ніж продаж їм одночасно валюти за максимально можливим курсом. На тлі “розігріву” готівкового курсу долара наприкінці 2023 року для фінансистів зараз важливим є поєднання максимального обсягу отримуваних доходів від купівлі /продажу валюти у форматі роботи “з обороту” та кількості постійних платоспроможних клієнтів“, – підсумував аналітик.