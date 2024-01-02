Миллионы переселенцев могут не получить январские выплаты: что говорят власти?

Еще в декабре в средствах массовой информации появлялись новости о том, что внутренне перемещенным лицам могут прекратить начислять ежемесячные выплаты от государства. Речь о 2000 гривен на каждого взрослого члена семьи и 3000 гривен на детей и лиц с инвалидностью. В правительстве заявляют, что деньги могут прекратить начислять трудоспособным лицам. То есть тем, кто имеет возможность пойти на работу или уже это сделал, и содержать себя и свою семью самостоятельно. В правительстве заявляют, что также готовы помогать людям с трудоустройством. Зато выплаты продолжат начислять на каждого ребенка, лицо с инвалидностью, пенсионера и всех лиц, которые по уважительным причинам работать не могут.

Выплаты может потерять 2 миллиона переселенцев

По суммарным подсчетам без помощи может остаться около двух миллионов человек, тогда как всего в Украине официально зарегистрировано более пяти миллионов ВПЛ. Одно из слов министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, Президент и Премьер-министр Украины пока не поддерживают эту инициативу.

Все зависит от объема помощи от западных партнеров. Ведутся переговоры о том, чтобы размер этой помощи не уменьшался. Также правительство ожидает разработку нового постановления от Министерства социальной политики.

Есть ряд категорий ВПЛ, которые точно потеряют выплату

Точно не будут получать помощь те переселенцы, которые выехали за границу и не вернулись в течение 30 дней, не предоставив на это никакой уважительной причины. Исключение, если человек уехал в другую страну, например, на лечение. Упраздняют выплату для лиц, несущих уголовную ответственность, например, за колаборанство. Также не будут выплачивать средства лицам, которые в течение года делали покупки недвижимости. Автомобилей, ценных металлов или, например, валюты на сумму более 100 000 гривен за собственные средства. Исключение жилье приобретено за компенсационные средства от государства в рамках специальной программы.