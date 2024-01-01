Касается всех украинцев: в АТБ сделали важное заявление для покупателей

Накануне праздников сеть супермаркетов АТБ сделала важное предупреждение для украинцев. В АТБ обнародовали важную информацию о покупателях и предупредили о мошенничестве.

Обманывают и воруют средства

Дело в том, что в последние несколько дней социальными сетями, а именно в Телеграмм, Тик-Ток и Вайбер мошенники массово публикуют обманный контент. Вроде бы от имени представители сети супермаркетов предлагают украинцам сертификаты и скидки, которых на самом деле нет.

Аферисты просят украинцев подписаться в обмен, якобы, на сертификаты в АТБ, а также промокоды на скидку и прочее. Об этом сообщили в пресс-службе сети супермаркетов.

Именно поэтому пресс-служба сети АТБ публиковала предупреждение для украинцев и призвала доверять только официальным каналам и не предоставлять свои данные неизвестным ресурсам.

В пресс-службе отмечают, что информацию о проведении акций и розыгрышей можно найти только на официальном сайте компании АТБ. Не стоит доверять подозрительным каналам, группам или аккаунтам, которые периодически распространяют фейки.

Как не стать жертвой мошенников

Полиция в очередной раз призывает украинцев не доверять мошенникам. Вот несколько простых советов:

не переходите по подозрительным ссылкам в интернете или из смс-сообщений

не вносите дни карты или любую личную информацию;

всегда проверяйте адрес сайта, ведь часто мошенники создают копии сайтов, адрес которых может отличаться одной буквой;

при покупках в интернете не стоит вносить предоплату, покупайте только у продавцов, которые предлагают наложенный платеж;

откажитесь от покупки товаров, если продавец предлагает цену ниже рыночной, с большой вероятностью это будут мошенники.

Если же вы стали жертвой мошенников, срочно пишите заявление в полицию и сообщите в службу поддержки банка, предоставив доказательства мошенничества – например, скриншоты переписки с мошенником. Но лучше всего внимательно проверять объявления о покупке и продавце.