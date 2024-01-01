“Ваш платіж не зараховано”: в Нафтогазі розповіли, чому в 2024 році може виникнути така ситуація

Українцям розповіли, в яких випадках платіж за газ може бути не зарахований і що в такому разі буде з грошима.

Роз’яснення дали в Івано-Франківському філіалі “Газмережі” на офіційній сторінці в Фейсбук.

Як правильно оплачувати за спожите блакитне паливо

Газовики звернули увагу на те, що оплачувати послуги з розподілу природного газу, українці обов’язкова повинні вказувати всю потрібну інформацію. Якщо не дотримуватися загальних правил, то кошти можуть бути не зараховані. Таким чином, при проведенні платежів потрібно вказувати наступні дані:

номер особового рахунку;

прізвище, ім’я та по батькові;

адресу, за якою оплачують комунальні.

В повідомленні йде мова про те, що платежі в яких нема інформації про дані платника або в ньому вказані помилкові дані, будуть відносити до неідентифікованих платежів.

В тому разі, якщо при оплаті була допущена помилка, то споживач повинен написати спеціальну заяву з зарахуванням сплачених коштів на його особовий рахунок.

Для цього потрібно надати паперову копію квитанції про оплату, паспорт та ідентифікаційний номер платника. Заявку та додаткові документи потрібно відправити в відповідний філіал компанії “Газмережі”.

Якою буде ціна на газ в новому році

Уряд обіцяє не підвищувати вартість газу з нового року. До того ж раніше йшлося про збереження цін до кінця воєнного стану та ще кілька місяців після його закінчення. Однак зважаючи на складу ситуацію з держбюджетом України, є велика ймовірність, що вже після завершення опалювального сезону вартість газу переглянуть. Така ж ситуація з електроенергією, натякають, що навесні вартість одного кВт електроенергії сягне 4 гривень, замість 2,64, які є зараз. Однак все це лише прогнози та припущення, реальну ситуацію зможемо оцінити вже навесні.