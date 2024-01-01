“Ваш платеж не зачислен”: в Нафтогазе рассказали, почему в 2024 году может возникнуть такая ситуация

Украинцам рассказали, в каких случаях платеж за газ может быть не зачислен и что в таком случае будет с деньгами.

Разъяснения дали в Ивано-Франковском филиале “Газсети” на официальной странице в Фейсбук.

Как правильно оплачивать за потребленное голубое топливо

Газовики обратили внимание на то, что оплачивая услуги по распределению природного газа, украинцы обязательно должны указывать всю нужную информацию. Если не придерживаться общих правил, то средства могут быть не зачислены. Таким образом, при проведении платежей нужно указывать следующие данные:

номер лицевого счета;

фамилию, имя и отчество;

адрес, по которому оплачивают коммунальные.

В сообщении идет речь о том, что платежи в которых нет информации о данных плательщика или в нем указаны ошибочные данные, будут относить к неидентифицированным платежам.

В том случае, если при оплате была допущена ошибка, то потребитель должен написать специальное заявление с зачислением уплаченных средств на его лицевой счет.

Для этого нужно предоставить бумажную копию квитанции об оплате, паспорт и идентификационный номер плательщика. Заявку и дополнительные документы нужно отправить в соответствующий филиал компании “Газсети”.

Какой будет цена на газ в новом году

Правительство обещает не повышать стоимость газа с нового года. К тому же ранее речь шла о сохранении цен до конца военного положения и еще несколько месяцев после его окончания. Однако учитывая состав ситуацию с госбюджетом Украины, есть большая вероятность, что уже после завершения отопительного сезона стоимость газа пересмотрят. Такая же ситуация с электроэнергией, намекают, что весной стоимость одного кВт электроэнергии достигнет 4 гривен, вместо 2,64, которые есть сейчас. Однако все это лишь прогнозы и предположения, реальную ситуацию сможем оценить уже весной.