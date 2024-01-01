Що чекає на ваш гаманець? 7 відповідей про фінанси у 2024 році

Влада часто говорить про те, що майбутній рік буде важчим за попередній. З одного боку очікується підвищення пенсій, зарплат бюджетникам і збільшення прожиткового мінімуму, тобто доходи зростуть. Але чи зіграє це якусь роль, якщо ціни на комунальні послуги теж стануть вищими?
Що хвилює українців?
Нижче представлено 7 популярних запитань, які ставлять громадяни нашої країни:
Зарплата та прожитковий мінімум. Рівень доходів громадян багато в чому залежить від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року він зросте на 331 грн і становитиме 2920 грн на одну людину. Мінімальна зарплата збільшиться на 400 грн, тепер вона дорівнює 710 грн. Прожитковий мінімум для дітей та непрацездатних громадян зміниться майже так само, різниться з попередніми виплатами коливається в межах 268-363 грн.
- Виплати в бюджетній сфері. Усі спеціальності діляться на розряди. Для 2-11 рівнів зарплату буде підвищено до мінімального рівня, що дорівнює 7100 грн. З 12 до 25 розряду, до якого належать лікарі та вчителі, сума підійматися не буде до квітня 2024 року.
- Податки. Єдиний соціальний внесок не зміниться, як і податок на дохід фізичних осіб. Збільшення стосуватиметься тільки приватних підприємців. Якщо вони працюють за спрощеною схемою, сума стане вищою на 88 грн.
- Пенсія. Найменша пенсія зросте на 12.8%, у грошовому еквіваленті це всього 268 грн. А ось максимальні показники збільшаться на 2680 грн.
- Страховий стаж. Щоб отримувати пенсію, необхідно мати стаж від 15 до 31 року. У 2024 році додано ще 1 рік для 60-річних пенсіонерів.
- Тарифи на комунальні послуги. Газ та електроенергія залишаться такими самими. Надалі можливе подорожчання водопостачання до 20% від поточного тарифу (залежно від регіону).
- Соціальна допомога. Усі виплати обіцяють здійснити, але індексацію соцвиплат поки що не планують, оскільки все залежить від обсягу допомоги.
Фінансування бюджету коштом друку додаткових грошових знаків також малоймовірне.
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