Що чекає на ваш гаманець? 7 відповідей про фінанси у 2024 році

Влада часто говорить про те, що майбутній рік буде важчим за попередній. З одного боку очікується підвищення пенсій, зарплат бюджетникам і збільшення прожиткового мінімуму, тобто доходи зростуть. Але чи зіграє це якусь роль, якщо ціни на комунальні послуги теж стануть вищими?

Що хвилює українців?

Нижче представлено 7 популярних запитань, які ставлять громадяни нашої країни:

Зарплата та прожитковий мінімум. Рівень доходів громадян багато в чому залежить від прожиткового мінімуму. З 1 січня 2024 року він зросте на 331 грн і становитиме 2920 грн на одну людину. Мінімальна зарплата збільшиться на 400 грн, тепер вона дорівнює 710 грн. Прожитковий мінімум для дітей та непрацездатних громадян зміниться майже так само, різниться з попередніми виплатами коливається в межах 268-363 грн.

Виплати в бюджетній сфері. Усі спеціальності діляться на розряди. Для 2-11 рівнів зарплату буде підвищено до мінімального рівня, що дорівнює 7100 грн. З 12 до 25 розряду, до якого належать лікарі та вчителі, сума підійматися не буде до квітня 2024 року.

Усі спеціальності діляться на розряди. Для 2-11 рівнів зарплату буде підвищено до мінімального рівня, що дорівнює 7100 грн. З 12 до 25 розряду, до якого належать лікарі та вчителі, сума підійматися не буде до квітня 2024 року. Податки. Єдиний соціальний внесок не зміниться, як і податок на дохід фізичних осіб. Збільшення стосуватиметься тільки приватних підприємців. Якщо вони працюють за спрощеною схемою, сума стане вищою на 88 грн.

Єдиний соціальний внесок не зміниться, як і податок на дохід фізичних осіб. Збільшення стосуватиметься тільки приватних підприємців. Якщо вони працюють за спрощеною схемою, сума стане вищою на 88 грн. Пенсія. Найменша пенсія зросте на 12.8%, у грошовому еквіваленті це всього 268 грн. А ось максимальні показники збільшаться на 2680 грн.

Найменша пенсія зросте на 12.8%, у грошовому еквіваленті це всього 268 грн. А ось максимальні показники збільшаться на 2680 грн. Страховий стаж. Щоб отримувати пенсію, необхідно мати стаж від 15 до 31 року. У 2024 році додано ще 1 рік для 60-річних пенсіонерів.

Щоб отримувати пенсію, необхідно мати стаж від 15 до 31 року. У 2024 році додано ще 1 рік для 60-річних пенсіонерів. Тарифи на комунальні послуги. Газ та електроенергія залишаться такими самими. Надалі можливе подорожчання водопостачання до 20% від поточного тарифу (залежно від регіону).

Газ та електроенергія залишаться такими самими. Надалі можливе подорожчання водопостачання до 20% від поточного тарифу (залежно від регіону). Соціальна допомога. Усі виплати обіцяють здійснити, але індексацію соцвиплат поки що не планують, оскільки все залежить від обсягу допомоги.

Фінансування бюджету коштом друку додаткових грошових знаків також малоймовірне.