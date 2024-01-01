Что ждет ваш кошелек? 7 ответов о финансах в 2024 году

Власти часто говорят о том, что будущий год будет тяжелее предыдущего. С одной стороны ожидается повышение пенсий, зарплат бюджетникам и увеличение прожиточного минимума, то есть доходы вырастут. Но сыграет ли это какую-то роль, если цены на коммунальные услуги тоже станут выше?
Что волнует украинцев?
Ниже представлены 7 популярных вопросов, которые задают граждане нашей страны:
Зарплата и прожиточный минимум. Уровень доходов граждан во многом зависит от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года он вырастет на 331 грн и составит 2920 грн на одного человека. Минимальная зарплата увеличится на 400 грн, теперь она равна 710 грн. Прожиточный минимум для детей и нетрудоспособных граждан изменится почти так же, разнится с предыдущими выплатами колеблется в пределах 268-363 грн.
- Выплаты в бюджетной сфере. Все специальности делятся на разряды. Для 2-11 уровней зарплата будет повышена до минимального уровня, равного 7100 грн. С 12 до 25 разряда, к которому относятся врачи и учителя, сумма подниматься не будет до апреля 2024 года.
- Налоги. Единый социальный взнос не изменится, как и налог на доход физических лиц. Увеличение будет касаться только частных предпринимателей. Если они работают по упрощенной схеме, сумма станет выше на 88 грн.
- Пенсия. Самая маленькая пенсия вырастет на 12.8%, в денежном эквиваленте это всего 268 грн. А вот максимальные показатели увеличатся на 2680 грн.
- Страховой стаж. Чтобы получать пенсию, необходимо иметь стаж от 15 до 31 года. В 2024 году добавлен еще 1 год для 60-летних пенсионеров.
- Тарифы на коммунальные услуги. Газ и электроэнергия останутся такими же. В дальнейшем возможно подорожание водоснабжения до 20% от текущего тарифа (в зависимости от региона).
- Социальная помощь. Все выплаты обещают осуществить, но индексацию соцвыплат пока не планируют, поскольку все зависит от объема помощи.
Финансирование бюджета за счет печати дополнительных денежных знаков также маловероятно.
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