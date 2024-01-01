Что ждет ваш кошелек? 7 ответов о финансах в 2024 году

Власти часто говорят о том, что будущий год будет тяжелее предыдущего. С одной стороны ожидается повышение пенсий, зарплат бюджетникам и увеличение прожиточного минимума, то есть доходы вырастут. Но сыграет ли это какую-то роль, если цены на коммунальные услуги тоже станут выше?

Что волнует украинцев?

Ниже представлены 7 популярных вопросов, которые задают граждане нашей страны:

Зарплата и прожиточный минимум. Уровень доходов граждан во многом зависит от прожиточного минимума. С 1 января 2024 года он вырастет на 331 грн и составит 2920 грн на одного человека. Минимальная зарплата увеличится на 400 грн, теперь она равна 710 грн. Прожиточный минимум для детей и нетрудоспособных граждан изменится почти так же, разнится с предыдущими выплатами колеблется в пределах 268-363 грн.

Выплаты в бюджетной сфере. Все специальности делятся на разряды. Для 2-11 уровней зарплата будет повышена до минимального уровня, равного 7100 грн. С 12 до 25 разряда, к которому относятся врачи и учителя, сумма подниматься не будет до апреля 2024 года.

Налоги. Единый социальный взнос не изменится, как и налог на доход физических лиц. Увеличение будет касаться только частных предпринимателей. Если они работают по упрощенной схеме, сумма станет выше на 88 грн.

Пенсия. Самая маленькая пенсия вырастет на 12.8%, в денежном эквиваленте это всего 268 грн. А вот максимальные показатели увеличатся на 2680 грн.

Страховой стаж. Чтобы получать пенсию, необходимо иметь стаж от 15 до 31 года. В 2024 году добавлен еще 1 год для 60-летних пенсионеров.

Тарифы на коммунальные услуги. Газ и электроэнергия останутся такими же. В дальнейшем возможно подорожание водоснабжения до 20% от текущего тарифа (в зависимости от региона).

Социальная помощь. Все выплаты обещают осуществить, но индексацию соцвыплат пока не планируют, поскольку все зависит от объема помощи.

Финансирование бюджета за счет печати дополнительных денежных знаков также маловероятно.