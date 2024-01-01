Загадкові сюрпризи: що всередині найдорожчого адвент-календаря

Адвент-календар вважається одним із популярних подарунків на новорічні та різдвяні свята. Його можна зробити своїми руками або купити в готовому вигляді. У найдорожчому адвент-календарі розміщуються приємні сюрпризи від компаній Ferrari, Cartier і Chanel.

Календар був виготовлений на замовлення і був призначений для дуже багатої сім’ї зі Швейцарії. В якості тематики були обрані подорожі. Загальна вартість шедевра становить 10,3 млн доларів. Він вміщує в себе презенти для кожного члена сім’ї та об’єднує їх у єдину смислову лінію. Сюрпризи пов’язані з поїздками в Діснейленд і такі великі міста як Дубай, Нью-Йорк і Париж.

Чим дивують багаті люди?

Адвент-календар створила дизайнерка з Англії. Вона вирішила помістити всередину унікальні предмети, кожен з яких є витвором мистецтва:

Сумка Paris Chanel – жіночий аксесуар прикрашений справжніми діамантами.

Арабська лампа із золота, інкрустована алмазами та смарагдами.

Твір мистецтва від Milan-Ferrari, що став символом відомого Ferrari 488 Pista.

Золота різдвяна прикраса у вигляді Статуї свободи.

Фігурка Міккі-Мауса з дорогоцінним камінням.

Також всередині календаря можна знайти шкатулки у вигляді саквояжів і пісочний набір від Yves Saint Laurent, гірськолижні окуляри та черепашку з перлами від Chanel, омнібус зі справжнього золота. На створення цього унікального предмета пішло дуже багато часу.

Зазвичай адвент-календарі не вирізняються великими розмірами, але найдорожчий варіант вирізнився не тільки своєю вартістю. Його вага сягає 49 кг, а висота становить понад 100 см. Каркас дизайнерського виробу виготовлено з рідкісного чорного дерева. Кожне віконце всередині доповнене невеликою картиною, яка символізує місто, куди хочуть поїхати члени сім’ї.

Адвент-календарі популярні і в Україні. На ринку представлено безліч варіантів різної тематики, тому підібрати відповідний подарунок не складе труднощів.