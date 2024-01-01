Клієнтам ПриватБанку приходить повідомлення після якого рахунки блокують

Одна з клієнток ПриватБанку перед Новим роком з’ясувала, що її рахунок заблоковано. Вона просто не змогла розрахуватися за продукти в магазині, а після дзвінка до банку з’ясувала що їй надходило прохання надати документи. Однак жінка його не помітила і не відповіла на прохання банку.

Чому так відбувається

У банку, ймовірно, клієнтку попросили підтвердити джерело надходження коштів. Таке часто трапляється, якщо людина отримує великий переказ із незвичного для клієнта джерела. Якщо банк не отримує від клієнта відповіді з поясненнями та документами про походження коштів, то в рамках фінансового моніторингу такий рахунок закривають. Про ситуацію, що склалася розповів чоловік клієнтки на тематичному форумі Мінфін.

За його словами, ніхто нічого не знає та не може пояснити Єдине логічне пояснення — банк знайшов підозрілу операцію та прийняв рішення закрити рахунок. При цьому фінансова установа може не пояснювати причини свого рішення.

Що потрібно знати

Що уникнути блокування рахунку, потрібно знати наступне:

всі українські банки проводять фінансовий моніторинг свої клієнтів;

всі ризиковані операції можуть бути заблоковані, а банк вимагатиме надати документи, які підтвердять джерело походження коштів;

щоб уникнути блокування клієнти повинні дбати про фінансову гігієну. Для прикладу, ви позичили кошти готівкою, але вам їх повернуть на картку. Щоб уникнути блокування попросіть боржника написати письмове зобов’язання та покажіть його банку. Якщо проігнорувати прохання, то з великою ймовірністю рахунок буде заблоковано.

До речі, банк відповів на скаргу чоловіка та пообіцяв розібратися в ситуації. За правилами банку під час закриття рахунку залишок коштів можуть переказати на рахунок в тому банку, який вкаже клієнт у своїй заяві.

Нагадаємо, що в Україні хочуть змінити правила та показувати податковій всі перекази. Це дозволить перевіряти. чи приховує українець додатковий дохід.