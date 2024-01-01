Клиентам ПриватБанка приходит сообщение после которого счета блокируют

Одна из клиенток ПриватБанка перед Новым годом выяснила, что ее счет заблокирован. Она просто не смогла рассчитаться за продукты в магазине, а после звонка в банк выяснила, что ей поступала просьба предоставить документы. Однако женщина его не заметила и не ответила на просьбу банка.

Почему так происходит

В банке, вероятно, клиентку попросили подтвердить источник поступления средств. Такое часто случается, если человек получает крупный перевод из непривычного для клиента источника. Если банк не получает от клиента ответа с объяснениями и документами о происхождении средств, то в рамках финансового мониторинга такой счет закрывают. О сложившейся ситуации рассказал муж клиентки на тематическом форуме Минфин.

По его словам, никто ничего не знает и не может объяснить Единственное логичное объяснение – банк нашел подозрительную операцию и принял решение закрыть счет. При этом финансовое учреждение может не объяснять причины своего решения.

Что нужно знать

Что избежать блокировки счета, нужно знать следующее:

все украинские банки проводят финансовый мониторинг свои клиентов;

все рискованные операции могут быть заблокированы, а банк потребует предоставить документы, которые подтвердят источник происхождения средств;

чтобы избежать блокировки клиенты должны заботиться о финансовой гигиене. Например, вы заняли средства наличными, но вам их вернут на карту. Чтобы избежать блокировки, попросите должника написать письменное обязательство и покажите его банку. Если проигнорировать просьбу, то с большой вероятностью счет будет заблокирован.

Кстати, банк ответил на жалобу мужчины и пообещал разобраться в ситуации. По правилам банка при закрытии счета остаток средств могут перевести на счет в том банке, который укажет клиент в своем заявлении.

Напомним, что в Украине хотят изменить правила и показывать налоговой все переводы. Это позволит проверять, скрывает ли украинец дополнительный доход.