До України сунуть морози до -40 градусів: де люта зима почнеться вже найближчими днями

02Після Нового року до України прийде по-справжньому люта зима. Синоптики повідомляють, коли саме українцям слід одягатися тепліше.

Відомо, що вже з 5 січня в Україну може надійти досить холодна повітряна маса з півночі та північного-сходу, в результаті чого у всій країні може похолодати до -8 –10 градусів вдень. Тепліше буде на півночі — до -1 -3 вночі та до +1 +2 вдень.

Також в Укргідрометцентрі оприлюднили прогноз погоди на січень.

Якою буде погода в січні

Синоптики зазначають, що середня місячна температура повітря коливатиметься в межах 0-4 градусів морозу. На Закарпатті, в Криму, в Одеській та Херсонській областях — 0-2 тепла, що на градус-півтора вище норми.

Місячна кількість опадів очікується в межах 32-43 міліметрів, в Криму — 77. Це в межах норми. Однак на сході, Закарпатській, Львівській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях 35-78 міліметрів. В Карпатах 80-100 мм, що дещо більше норми.

Кліматична характеристика січня

Протягом січня погода буде такою:

Синоптики розповіли, що середня місячна температура досягне 0-6 градусів морозу, в Криму від 1 до 4 тепла.

Абсолютний мінімум складе 23-27 градусів морозу. В окремих регіонах морози сягнуть 30-39 градусів, а на Черкащині та Луганщині — близько 40 градусів морозу.

На узбережжі Криму — 13-22 градуси.

Абсолютний максимум температури повітря в січні 10-18 тепла, в Криму — 21 тепла, а в Чернівецькій, Сумській та в Карпатах місцями 8-9 градусів тепла.

Середня місячна кількість опадів 26-55 мм, на Закарпатті до 89 мм на високогір’ї Карпат та Криму — до 125 мм.

До речі, синоптики зазначають що в січні зазначені сильні вітри, заметілі, сильний сніг, а під час відлиги туман та ожеледиця. Тож українцям варто бути обережними та вже зараз подбати про теплий одяг, адже морози вже наближаються. При цьому в січні будуть не такі інтенсивні снігопади, як в грудні.