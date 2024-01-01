Стосується всіх українців: в АТБ зробили важливу заяву для покупців

Напередодні свят мережа супермаркетів АТБ зробила важливе попередження для українців. В АТБ оприлюднили важливу інформацію про покупців та попередили про шахрайство.

Обманюють та крадуть кошти

Річ у тім, що в останні кілька днів соціальними мережами, а саме в Телеграм, Тік-Ток та Вайбер шахраї масово публікують обманний контент. Начебто від імені представники мережі супермаркетів пропонують українцям сертифікати та знижки, яких насправді немає.

Аферисти просять українців підписатися в обмін, начебто, на сертифікати в АТБ, а також промокоди на знижку та інше. Про це повідомили в пресслужбі мережі супермаркетів.

Саме тому пресслужба мережі АТБ публікувала попередження для українців та закликала довіряти лише офіційним каналам та не надавати свої дані невідомим ресурсам.

В пресслужбі наголошують, що інформацію про проведення акцій та розіграшів можна знайти лише на офіційному сайті компанії АТБ. Не варто довіряти підозрілим каналам, групам або акаунтам, які періодично поширюють фейки.

Як не стати жертвою шахраїв

Поліція вкотре закликає українців не довіряти шахраям. Ось кілька простих порад:

не переходьте за підозрілими посиланнями в інтернеті чи з смс-повідомлень

не вносьте дні картки чи будь-яку особисту інформацію;

завжди перевіряйте адресу сайту, адже часто шахраї створюють копії сайтів, адреса яких може відрізнятися однією буквою;

при покупках в інтернеті не варто вносити передоплату, купуйте лише в продавців, які пропонують післяплату;

відмовтеся від покупки товарів, якщо продавець пропонує ціну нижчу за ринкову, з великою ймовірністю це будуть шахраї.

Якщо ж ви стали жертвою шахраїв, терміново пишіть заяву до поліції та повідомте до служби підтримки банку, надавши докази шахрайства — наприклад, скріншоти переписки з шахраєм. Але найкраще уважно перевіряти оголошення про покупку та продавця.