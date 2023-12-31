Загадочные сюрпризы: что внутри самого дорогого адвент-календаря

Адвент-календарь считается одним из популярных подарков на новогодние и рождественские праздники. Его можно сделать своими руками или купить в готовом виде. В самом дорогом адвент-календаре размещаются приятные сюрпризы от компаний Ferrari, Cartier и Chanel.

Календарь был изготовлен на заказ и был предназначен для очень богатой семьи из Швейцарии. В качестве тематики были выбраны путешествия. Общая стоимость шедевра составляет 10,3 млн долларов. Он вмещает в себя презенты для каждого члена семьи и объединяет их в единую смысловую линию. Сюрпризы связаны с поездками в Диснейленд и такие крупные города как Дубай, Нью-Йорк и Париж.

Чем удивляют богатые люди?

Адвент-календарь создала дизайнер из Англии. Она решила поместить внутрь уникальные предметы, каждый из которых является произведением искусства:

Сумка Paris Chanel – женский аксессуар украшен настоящими бриллиантами.

Арабская лампа из золота, инкрустированная алмазами и изумрудами.

Произведение искусства от Milan-Ferrari, ставшее символом известного Ferrari 488 Pista.

Золотое рождественское украшение в виде Статуи свободы.

Фигурка Микки-Мауса с драгоценными камнями.

Также внутри календаря можно найти шкатулки в виде саквояжей и песочный набор от Yves Saint Laurent, горнолыжные очки и ракушку с жемчугом от Chanel, омнибус из настоящего золота. На создание этого уникального предмета ушло очень много времени.

Обычно адвент-календари не отличаются большими размерами, но самый дорогой вариант отличился не только своей стоимостью. Его вес достигает 49 кг, а высота составляет более 100 см. Каркас дизайнерского изделия изготовлен из редкого черного дерева. Каждое окошко внутри дополнено небольшой картиной, символизирующей город, куда хотят поехать члены семьи.

Адвент-календари популярны и в Украине. На рынке представлено множество вариантов разной тематики, поэтому подобрать подходящий подарок не составит труда.