Решение принято: налоговая будет контролировать движение средств между карточками украинцев

Правительство приняло Национальную стратегию доходов. Поэтому налоговая сможет противодействовать схемам по уклонению от уплаты налогов с помощью информации из банков.

Что изменится

Из главных изменений, которые предусматривает Национальная стратегия доходов, следует отметить:

Предоставление налоговым органам доступа к информации о движении средств на банковских счетах налогоплательщиков.

Введение новых сервисов для налогоплательщиков, в частности автоматическое составление налоговых деклараций.

Переход налоговых органов на работу с обезличенной информацией о налогоплательщиках.

Интеграция информационно-коммуникационных систем ГНС с системами ЕС.

Эти изменения имеют целью:

Повышение эффективности работы налоговой службы.

Уменьшение налогового мошенничества.

Увеличение поступлений в бюджет.

Что касается сроков реализации этого плана, то это станет возможным в 2024 году, но только после внесения изменений и не ранее, чем через год после обнародования данных.

В целом интеграция информационно-коммуникационных систем ГНС с системами ЕС запланирована на 2024-2030 годы.

Вместе с тем до конца неизвестно, как именно все это будет устроено. Однако реальные изменения будут внесены только после того, как Верховная Рада Украины поддержит изменения в налоговое законодательство. Этому будут предшествовать длительные обсуждения с представителями бизнеса.

Однако все это станет невозможным без восстановления доверия общества к налоговым органам. Сейчас бизнес и так находится в достаточно сложных условиях, поэтому для введения изменений нужно наладить коммуникацию с обществом и доказать целесообразность этих реформ в условиях военного положения и борьбы за существование Украины.

Напомним, что вечером 29 декабря 2023 года доллар побил все рекорды и достиг отметки 38 гривен. Однако украинцев призывают сохранять спокойствие и не бежать в обменники. Дело в том, что в период зимних праздников рост доллара является традиционным, поэтому уже после празднований курс может несколько стабилизироваться.