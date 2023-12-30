Рішення ухвалено: податкова контролюватиме рух коштів між картками українців

Уряд ухвалив Національну стратегію доходів. Тож податкова зможе протидіяти схемам з ухилення від сплати податків за допомогою інформації з банків.

Що зміниться

З головних змін, які передбачає Національна стратегія доходів, слід зазначити:

Надання податковим органам доступу до інформації про рух коштів на банківських рахунках платників податків.

Запровадження нових сервісів для платників податків, зокрема автоматичне складання податкових декларацій.

Перехід податкових органів на роботу зі знеособленою інформацією про платників податків.

Інтеграція інформаційно-комунікаційних систем ДПС із системами ЄС.

Ці зміни мають на меті:

Підвищення ефективності роботи податкової служби.

Зменшення податкового шахрайства.

Збільшення надходжень до бюджету.

Щодо термінів реалізації цього плану, то це стане можливим у 2024 році, але лише після внесення змін і не раніше, ніж через рік після оприлюднення даних.

Загалом інтеграція інформаційно-комунікаційних систем ДПС із системами ЄС запланована на 2024-2030 роки.

Водночас до кінця невідомо, як саме все це буде влаштовано. Однак реальні зміни будуть внесені лише після того, як Верховна Рада України підтримає зміни до податкового законодавства. Цьому передуватимуть тривалі обговорення з представниками бізнесу.

Однак все це стане неможливим без відновлення довіри суспільства до податкових органів. Зараз бізнес і так перебуває в досить складних умовах, тож для запровадження змін потрібно налагодити комунікацію з суспільством та довести доцільність цих реформ в умовах воєнного стану та боротьби за існування України як держави.

Нагадаємо, що ввечері 29 грудня 2023 року долар побив всі рекорди та сягнув позначки 38 гривень. Однак українців закликають зберігати спокій та не бігти в обмінники. Річ у тім, що в період зимових свят зростання долара є традиційним, тож вже після святкувань курс може дещо стабілізуватися.