Воевать будут все: стало известно кто и как будет вручать повестки украинцам с нового года

Законопроект о мобилизации, который Кабмин внес в Верховную раду 25 декабря, предусматривает множество мер, которые будут применены к уклонистам. В частности, повестки могут стать электронными.
Об этом говорится в тексте законопроекта об усилении мобилизации.
Что известно уже сейчас
Закон предусматривает новые требования к повесткам о вызове в ТЦК, а также определен порядок вручения этих повесток. Так, вручать повестки смогут:
- в помещениях ТЦК и СП представителями самих территориальных центров комплектования;
- по месту жительства или пребывания, повестки будут вручать представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские;
- по месту работы, повестку будут вручать представители ТЦК совместно с работодателем или полицейскими;
- в общественных местах представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейские смогут вручать повестки гражданам.
Также в этом законопроекте появилось положение о том, что повестку о вызове в ТЦК смогут присылать через электронный кабинет призывник, военнообязанного и резервиста на электронную почту. В этом случае речь о личном вручении не идет.
Кроме того, в этом законопроекте предусмотрено расширение полномочий Национальной полиции, центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга Все эти учреждения будут привлечены к процессу мобилизации и рекрутинга.
А еще, органы местного самоуправления, местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, а также предприятия, учреждения и организации также будут привлечены к процессу вручения повесток. Они будут должны информировать ТЦК о работниках и контролировать прибытие мобилизованных в сборные пункты или воинские части.
При этом законопроект будут рассматривать в Раде в ближайшее время, пока только в первом чтении. Через месяц после согласования закона и подписания президентом, он вступит в силу. Поэтому новые правила начнут действовать в конце февраля или с начала марта.
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