Воевать будут все: стало известно кто и как будет вручать повестки украинцам с нового года

Законопроект о мобилизации, который Кабмин внес в Верховную раду 25 декабря, предусматривает множество мер, которые будут применены к уклонистам. В частности, повестки могут стать электронными.

Об этом говорится в тексте законопроекта об усилении мобилизации.

Что известно уже сейчас

Закон предусматривает новые требования к повесткам о вызове в ТЦК, а также определен порядок вручения этих повесток. Так, вручать повестки смогут:

в помещениях ТЦК и СП представителями самих территориальных центров комплектования;

по месту жительства или пребывания, повестки будут вручать представители территориального центра комплектования и социальной поддержки или полицейские;

по месту работы, повестку будут вручать представители ТЦК совместно с работодателем или полицейскими;

в общественных местах представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки или полицейские смогут вручать повестки гражданам.

Также в этом законопроекте появилось положение о том, что повестку о вызове в ТЦК смогут присылать через электронный кабинет призывник, военнообязанного и резервиста на электронную почту. В этом случае речь о личном вручении не идет.

Кроме того, в этом законопроекте предусмотрено расширение полномочий Национальной полиции, центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга Все эти учреждения будут привлечены к процессу мобилизации и рекрутинга.

А еще, органы местного самоуправления, местные государственные администрации, военно-гражданские и военные администрации, а также предприятия, учреждения и организации также будут привлечены к процессу вручения повесток. Они будут должны информировать ТЦК о работниках и контролировать прибытие мобилизованных в сборные пункты или воинские части.

При этом законопроект будут рассматривать в Раде в ближайшее время, пока только в первом чтении. Через месяц после согласования закона и подписания президентом, он вступит в силу. Поэтому новые правила начнут действовать в конце февраля или с начала марта.