Какие беспроводные наушники купить?

Сегодня многие люди не представляют своей жизни без наушников — незаменимого гаджета для прослушивания музыки, аудиокниг и подкастов, просмотра фильмов, общения с друзьями, работы, гейминга и прочих занятий. Раньше проводные наушники доставляли немало неудобств, поскольку кабель часто запутывался, цеплялся за мебель, заламывался и выходил из строя. Когда появились удобные беспроводные модели, пользователи сполна оценили их преимущества.

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Виды беспроводных наушников

Современный ассортимент беспроводных наушников очень широк, что позволяет выбрать подходящий вариант по виду, характеристиками, стоимости. В зависимости от конструкции выделяют следующие виды беспроводных моделей:

Вкладыши. Такие наушники вставляют в ушную раковину, где они фиксируются при помощи амбушюр. Внутриканальные. Вставляются внутрь слуховых каналов и герметично размещаются при помощи специальных накладок. Накладные. Наушники, соединенные дужкой, надеваются поверх ушей. Могут быть закрытыми, открытыми или частично закрытыми. Преимуществом закрытых моделей является высокая степень звукоизоляции, открытых — реалистичность и естественность звука. В процессе профессиональной обработки звука используются закрытые наушники.

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Типы соединения

Практически все современные беспроводные наушники соединяются с воспроизводящим устройством за счет радиоканала. Исключением являются только устаревшие модели.

В зависимости от типа соединения и диапазона радиочастот, выделяют следующие виды беспроводных наушников:

Радионаушники. Рабочие частоты соответствуют диапазону 863-865 МГц. Радионаушники чувствительны к помехам, поэтому не подходят для продолжительного прослушивания музыки. Они комплектуются станцией-передатчиком, которая питается от сети, что значительно снижает мобильность устройства. Wi-Fi-наушники. Соединяются с устройством, которое является источником звука, напрямую или через точку доступа/маршрутизатор. Стандарт беспроводного соединения 802.11b/g/n, частота — 2,4 ГГц. Bluetooth-наушники. Самый популярный и распространенный вид беспроводных наушников, который производят практически все современные бренды. Стандарт беспроводного соединения 802.15.1, диапазон частот — от 2,402 ГГц до 2,48 ГГц. Выбирая Bluetooth-наушники, обращайте внимание на версию соединения, которую они поддерживают. Последняя версия 5.3 отличается повышенной скоростью передачи сигнала (в два раза) и увеличенным радиусом действия (в четыре раза). С каждой более высокой версией увеличивается скорость, качество и долговечность беспроводных наушников. Инфракрасные (IR) наушники. Транслируют сигнал через импульсы света в инфракрасном диапазоне. Это устаревшие модели, которые сегодня редко где продаются. Они действуют в радиусе всего нескольких метров и нуждаются в прямой видимости между наушниками и устройством, воспроизводящим сигнал.

Стоит учитывать, что радиоволны чувствительны к помехам, которые создаются разными приборами — бытовыми или промышленными. Кроме того, передатчики блютуз обладают невысокой мощностью, что мешает качественной передаче сигналов через преграды, к примеру, стены из железобетона.