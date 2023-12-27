Воюватимуть всі: стало відомо хто та як вручатиме повістки українцям з нового року

Законопроєкт про мобілізацію, який Кабмін вніс до Верховної ради, передбачає безліч заходів, які будуть застосовані до ухилянтів. Зокрема, повістки можуть стати електронними.

Про це йдеться у тексті законопроєкту про посилення мобілізації.

Що відомо вже зараз

Закон передбачає нові вимоги щодо повісток про виклик до ТЦК, а також визначено порядок вручення цих повісток. Отож, вручати повістки зможуть в:

приміщеннях ТЦК та СП представниками самих територіальних центрів комплектування;

за місцем проживанням або перебування, повістки вручатимуть представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки або поліцейські;

за місцем роботи, повістку вручатимуть представники ТЦК спільно з роботодавцем або поліцейськими;

в громадських місцях представники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки або ж поліцейські зможуть вручати повістки громадянам.

Також в цьому законопроєкті з’явилося положення про те, що повістку про виклик до ТЦК зможуть надсилати через електронний кабінет призовник, військовозобов’язаного та резервіста на електронну пошту. В цьому разі мова про особисте вручення не йде.

Крім того, в цьому законопроєкті передбачено розширення повноважень Національної поліції, центрів надання адміністративних послуг, центрів зайнятості та центрів рекрутингу Всі ці установи будуть залучені до процесу мобілізації та рекрутингу.

А ще, органи місцевого самоврядування, місцеві державі адміністрації військово-цивільні та військові адміністрації, а також підприємства, установи та організації також будуть залучені до процесу вручення повісток. Вони будуть повинні інформувати ТЦК про працівників та контролювати прибуття мобілізованих до збірних пунктів або військових частин.

При цьому законопроєкт будуть розглядати в Раді найближчим часом, поки тільки в першому читанні. Через місяць після погодження закону та підписання президентом, він набере чинності. Тож нові правила почнуть діяти наприкінці лютого або з початку березня.