Майонез в АТБ, а овощи в “Сильпо”: где купить самые дешевые продукты для Оливье

Салат “Оливье” – традиционное блюдо на новогоднем столе. В этом году популярный салат обойдется жителям Украины в 100-130 гривен за один килограмм. При этом стоимость ингредиентов существенно отличается в разных торговых сетях

Для расчета стоимости салата популярный аналитический сайт Gotoshop.ua сравнил цены на охлажденное филе бройлера “Наша Ряба”, горошек “Верес”, огурцы “Верес. Пикантные маринованные” и майонез “Щедро Провансаль 67%”.

Где покупать продукты для салата дешевле всего

Самые дешевые ингредиенты на салат в Сильпо. В этой сети дешевле всего можно купить морковь, картофель, огурцы и куриное филе. А вот за горошком и яйцами лучше идти в Новус. Самые дешевые маринованные огурцы можно приобрести в Форе, а майонез – в АТБ.

Итак, для приготовления одного килограмма салата нам понадобится:

250 граммов куриного филе;

150 граммов картофеля;

50 граммов моркови;

150 граммов зеленого горошка;

100 граммов консервированных огурцов, можно заменить свежими;

2 яйца;

50 граммов репчатого лука;

150 граммов майонеза.

Общая стоимость такого набора продуктов в супермаркете будет стоить от 101 до 131 гривны Если точнее, то цены будут такие:

“Сильпо” – 101,16 грн; “АТБ” – 118,07 грн; “Varus” – 129,64 грн; “Novus” – 131,23 грн; “Auchan” – 116,01 грн; “Фора” – 117,44 грн.

В целом сейчас наблюдается значительный рост цен на овощи, а именно на морковь, картофель, свеклу, лук и капусту. Дело в том, что фермеры, у которых нет условий для хранения овощей, давно распродали свои запасы. А вот те, кто имеет возможность хранить товары до весны, пытаются их как можно дольше придержать, чтобы весной реализовать по самым высоким ценам. Такое явление сезонное для Украины, поэтому эксперты всегда отмечают запасаться популярными овощами с осени, конечно, если есть возможность хранить их в надлежащих условиях, ведь так выходит значительно дешевле.