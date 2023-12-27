Майонез в АТБ, а овочі в “Сільпо”: де купити найдешевші продукти для Олів’є

Салат “Олів’є” — традиційна страва на новорічному столі. Цього року популярний салат обійдеться жителям України в 100-130 гривень за один кілограм. При цьому вартість інгредієнтів суттєво відрізняється в різних торгових мережах

Для розрахунку вартості салату популярний аналітичний сайт Gotoshop.ua порівняв ціни на охолоджене філе бройлера “Наша Ряба”, горошок “Верес”, огірки “Верес. Пікантні мариновані” та майонез “Щедро Провансаль 67%”.

Де купувати продукти для салату найдешевше

Найдешевші інгредієнти на салат в Сільпо. В цій мережі найдешевше можна купити моркву, картоплю, огірки та куряче філе. А от по горошок та яйця краще йти в Новус. Найдешевші мариновані огірки можна придбати в Форі, а майонез — в АТБ.

Отож, для приготування одного кілограма салату нам знадобиться:

250 грамів курячого філе;

150 грамів картоплі;

50 грамів моркви;

150 грамів зеленого горошку;

100 грамів консервованих огірків, можна замінити свіжими;

2 яйця;

50 грамів ріпчастої цибулі;

150 грамів майонезу.

Знадобиться ще сіль та перець до смаку, але ці інгредієнти є в кожному домі, і треба їх зовсім трішечки.

Загальна вартість такого набору продуктів в супермаркеті коштуватиме від 101 до 131 гривні. Якщо точніше, то ціни будуть такі:

«Сільпо» — 101,16 грн; «АТБ» — 118,07 грн; «Varus» — 129,64 грн; «Novus» — 131,23 грн; «Auchan» — 116,01 грн; «Фора» — 117,44 грн.

Загалом зараз спостерігається значне зростання цін на овочі, а саме на моркву, картоплю, буряк, цибулю та капусту. Річ у тім, що фермери, у яких немає умов для зберігання овочів, давно розпродали свої запаси. А от ті, хто має можливість зберігати товари до весни, намагаються їх якнайдовше притримати, щоб весною реалізувати за найвищими цінами. Таке явище сезонне для України, тож експерти завжди наголошують запасатися популярними овочами з осені, звісно, якщо є можливість зберігати їх в належних умовах, адже так значно дешевше.