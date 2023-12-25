Третья платежка за газ: какие суммы начнут начислять украинцам уже с нового года 

В Украине уже с 2024 года жителям многоэтажек придут платежки с суммами за содержание газовой сети дома. Размер платежа в среднем будет составлять от 25 до 65 гривен в месяц. Предоставлять услугу будет оператор газораспределительных сетей.

Почему вводят третью платежку

Операторы газораспределительных сетей (облгазы) должны до 5 января рассчитать стоимость технического обслуживания газовых сетей внутри дома.

Простыми словами, это труба от точки входа в дом. Уже несколько лет в тарифах на газ нет такой составляющей, как “обслуживание внутридомовых сетей”.

Никто не проверяет систему и плотность, не осматривает трубы и не ходит по квартирам с просьбой показать газовые приборы.

Долгое время между владельцами квартир и операторами ГРС продолжается спор, ведь оператор не получает средства на техническое обслуживание, поэтому не несет никакой ответственности. Они подчеркивают:

Внутридомовая сеть принадлежит владельцам квартир, и именно они должны решать, кто их будет обслуживать и с кем подписывать договор.

В то же время представители ОСМД убеждены, что подписывать коллективный договор — значит фактически взять на себя ответственность за содержание сети.

Согласно ЗУ “О жилищно-коммунальных услугах”, который приняли еще в 2017 году, обязанность технического обслуживания возложена на оператора ГРС (статья 19). Именно оператор собирает средства за распределение газа и начисляет плату. Дополнительно может потребоваться подписание договора с каждым потребителем. Такой типовой договор уже утвердила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

В то же время подписывать договор не нужно. Если услуга была предоставлена, договор считается подписанным. Однако его должны разместить до 5 января на сайте компании.

Какие цифры будут в платежках

В “Полтавагазе” для примера рассчитать стоимость работ в доме на 36 квартир – это 5 600 гривен. Каждая квартира должны оплатить 155,5 гривны разово за весь период или помесячно платить по 25,9 гривны в течение шести месяцев. Реальная цена будет зависеть от многих факторов – оборудование, состояние сети и прочее.