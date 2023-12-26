Товар упав з полиці: чи повинен український покупець платити в цьому випадку

Зазвичай охоронці в магазинах та супермаркетах не представляють ці заклади, оскільки працюють за наймом від інших компаній. Саме тому вони не мають право змушувати покупців сплачувати та зіпсований товар. Якщо вони намагаються вчинити подібні дії, то грубо порушують чинне законодавство. Це підстава для виклику поліції.

Про це повідомили експерти “Захисту прав споживачів”. Вони зазначили, що з приводу товарів покупцям завжди потрібно розмовляти лише з продавцями магазину.

Що потрібно знати

Охоронці не мають права говорити, що робити з товарами, адже вони не представляють магазин. Якщо змушують платити за зіпсований товар, то це грубе порушення багатьох статей ЗУ “Про захист прав споживачів” Сам тому слід звертатися до правоохоронців.

При цьому наголошують, що в подібній ситуації слід вимагати перегляду відео з камер спостереження. Так можна легко довести, що висунуті претензії не мають підстав.

Якщо це не дасть потрібного результату, експерти радять викликати поліцію.

Українців змушують переплачувати

Водночас задля отримання додаткового прибутку супермаркети та магазини йдуть на дрібні “шахрайства” з вартістю товарів. Один із законних способів — встановленні таких цін, щоб не віддавати покупцеві всю решту. Схема працює за принципом округлення ціни:

суму менше ніж 5 копійок магазин має право залишити собі;

сума більше ніж 5 копійок повинна бути “пробачена” покупцю.

Для прикладу, при ціні 9,96 грн, ви все одно заплатите магазину 10 гривень. Таким чином магазини збільшують свій прибуток, і не варто недооцінювати ці копійки. За день через магазин проходять тисячі людей, тож порахуйте самі.

А щоб не потрапити на цей гачок — завжди розраховуйте карткою. При оплаті за допомогою банківської картки правила округлення не діють., тож ви не переплатите.