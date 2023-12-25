Третя платіжка за газ: які суми почнуть нараховувати українцям вже з нового року 

В Україні вже з 2024 року жителям багатоповерхівок прийдуть платіжки з сумами за утримання газової мережі будинку. Розмір платежу в середньому складатиме від 25 до 65 гривень на місяць. Надаватиме послугу оператор газорозподільних мереж.

Чому запроваджують третю платіжку

Оператори газорозподільних мереж (облгази) повинні до 5 січня розрахувати вартість технічного обслуговування газових мереж всередині будинку.

Простими словами, це труба від точки входу в дім. Вже кілька років в тарифах на газ немає такої складової, як “обслуговування внутрішньобудинкових мереж”.

Ніхто не перевіряє систему та щільність, не оглядає труби та не ходить по квартирах з проханням показати газові прилади.

Тривалий час між власниками квартир та операторами ГРС триває суперечка, адже оператор не отримує кошти на технічне обслуговування, тож не несе жодної відповідальності. Вони наголошують:

Внутрішньобудинкова мережа належить власникам квартир, і саме вони повинні вирішувати, хто їх обслуговуватиме та з ким підписувати договір.

Водночас представники ОСББ переконані, що підписувати колективний договір — означає фактично взяти на себе відповідальність за утримання мережі.

Відповідно до ЗУ “Про житлово-комунальні послуги”, який прийняли ще у 2017 році, обов’язок технічного обслуговування покладена на оператора ГРМ (стаття 19). Саме оператор збирає кошти за розподіл газу та нараховує плату. Додатково може знадобитися підписання договору з кожним споживачем. Такий типовий договір вже затвердила Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг.

Водночас підписувати договір не потрібно. Якщо послуга була надана, договір вважається підписаним. Однак його повинні розмістити до 5 січня на сайті компанії.

Які цифри будуть в платіжках

В “Полтавагазі” для прикладу розрахувати вартість робіт в домі на 36 квартир — це 5 600 гривень. Кожна квартира повинні сплатити 155,5 гривень разово за весь період або помісячно сплачувати по 25,9 гривні протягом шести місяців. Реальна ціна залежатиме від багатьох факторів — обладнання, стан мережі та інше.