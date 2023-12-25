Как сварить яйца так, чтобы они не трескались и хорошо чистились: 3 лайфхака

Накануне Рождества и новогодних праздников хозяйки довольно часто варят яйца для салатов и других блюд. Но довольно часто яйца трескаются или чистить их сложно.

Как сварить яйца, чтобы они были целыми и легко очистились

Сделать это очень просто, достаточно придерживаться нескольких простых советов:

В первую очередь следите, чтобы яйца были свежими — покупайте их у фермеров или внимательно следите за сроками годности, если покупаете яйца в магазине.

Большинство из нас привыкли вынимать яйца из холодильника и сразу бросать в кастрюлю в холодную воду. Это одна из причин, почему белок остается на скорлупе.

Чтобы яйца хорошо чистились их нужно опускать сразу в кипящую воду.

Как видите, ничего сложного здесь нет. Достаточно придерживаться простых правил, и вы с легкостью получите целые яйца для своих кулинарных шедевров.

Кстати, в последнее время яйца трескаются прямо в кипятке. Вероятно, причина в том, что фермеры экономят на кормах. Курица не получает всех необходимых питательных веществ, поэтому скорлупа в яйцах очень тонкая. Чтобы этого избежать, стоит варить яйца в посуде с толстыми стенками. А еще обращайте внимание на производителя, лучше покупать яйца известных производителей, которые заботятся о своей репутации.

Почему яйца — это очень полезно

Яйца содержат все незаменимые аминокислоты, которые необходимы для роста и восстановления мышц. Также яйца являются источником витаминов A, D, E, B12, а также минералов, таких как железо, кальций и селен. А еще они содержат холин, который важен для развития мозга и памяти. Также в них содержится лютеин и зеаксантин. Эти антиоксиданты защищают глаза от возрастных заболеваний.

Как видите, яйца – это достаточно доступный источник белка, витаминов и минералов. Поэтому обязательно включайте их в свой рацион, и в будни, и на праздники.