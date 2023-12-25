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Українцям найчастіше підсовують дві фальшиві купюри: як легко відрізнити підробку

25.12.2023

В Національному банку України повідомили, що шахраї стали рідше підробляти гривні, однак вони все ще трапляються. Загалом розпізнати фальшивку досить легко — при цьому одразу кількома способами. 

Як перевірити справжність грошей 

В Нацбанку розповіли, що перевірити банкноту. Слід звернути увагу на:

  • папір;
  • рельєфність окремих зображень на лицевій стороні банкноти.

Крім того, перевірити купюру можна змінюючи кут нахилу. Слід дивитися на:

  • Зображення. У справжніх купюр колір змінюється залежно від кута. Також при зміні кута нахилу змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки. 
  • Частково введену в парі полімерну захисну стрічку. Вона має зображення цифрового позначення номіналу та графічного знака гривні. В банкнотах номіналом від 100 до 500 гривень, Державного герба України та має яскраво виражений кінетичний ефект 
  • Зображення цифрового позначення номіналу. Дивлячись на банкноту на рівні очей видно темне на світлому фоні при розгляду банкноти з довгої сторони. А світле на темному фоні — з короткої. 
  • Наявність водяного знаку. Мова йде про зображення портрета, що повторює портрет з лицевої сторони банкноти. А також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні. 
  • Наявність скрізного елемента.  Мова про зображення цифрового позначення номіналу. виконаного на лицевій та зворотній стороні. Воно має цілісний вигляд без розривів, якщо розглядати проти світла. 

Як купюри підробляють найчастіше

Загалом в НБУ повідомили, що минулого року найчастіше підробляли купюру в 500 гривень. Таких було знайдено 39% від загальної кількості вилучених фальшивок та 57% від їх загальної суми. 

Також фальшивомонетники часто випускали банкноти в 200 гривень — 45% від загальної кількості та 26% від їх загальної суми. Стогривневі банкноти підробляють рідко — лише 8% та 2% відповідно. 

При цьому найбільш небезпечними є банкноти старого зразка 2015 року. Як пояснив начальник управління організації виготовлення та забезпечення грошей Департаменту грошового забезпечення НБУ Валерій Строчков.

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25.12.2023
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