Українцям найчастіше підсовують дві фальшиві купюри: як легко відрізнити підробку

В Національному банку України повідомили, що шахраї стали рідше підробляти гривні, однак вони все ще трапляються. Загалом розпізнати фальшивку досить легко — при цьому одразу кількома способами.
Як перевірити справжність грошей
В Нацбанку розповіли, що перевірити банкноту. Слід звернути увагу на:
- папір;
- рельєфність окремих зображень на лицевій стороні банкноти.
Крім того, перевірити купюру можна змінюючи кут нахилу. Слід дивитися на:
- Зображення. У справжніх купюр колір змінюється залежно від кута. Також при зміні кута нахилу змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.
- Частково введену в парі полімерну захисну стрічку. Вона має зображення цифрового позначення номіналу та графічного знака гривні. В банкнотах номіналом від 100 до 500 гривень, Державного герба України та має яскраво виражений кінетичний ефект
- Зображення цифрового позначення номіналу. Дивлячись на банкноту на рівні очей видно темне на світлому фоні при розгляду банкноти з довгої сторони. А світле на темному фоні — з короткої.
- Наявність водяного знаку. Мова йде про зображення портрета, що повторює портрет з лицевої сторони банкноти. А також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.
- Наявність скрізного елемента. Мова про зображення цифрового позначення номіналу. виконаного на лицевій та зворотній стороні. Воно має цілісний вигляд без розривів, якщо розглядати проти світла.
Як купюри підробляють найчастіше
Загалом в НБУ повідомили, що минулого року найчастіше підробляли купюру в 500 гривень. Таких було знайдено 39% від загальної кількості вилучених фальшивок та 57% від їх загальної суми.
Також фальшивомонетники часто випускали банкноти в 200 гривень — 45% від загальної кількості та 26% від їх загальної суми. Стогривневі банкноти підробляють рідко — лише 8% та 2% відповідно.
При цьому найбільш небезпечними є банкноти старого зразка 2015 року. Як пояснив начальник управління організації виготовлення та забезпечення грошей Департаменту грошового забезпечення НБУ Валерій Строчков.
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