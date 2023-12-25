Українцям найчастіше підсовують дві фальшиві купюри: як легко відрізнити підробку

В Національному банку України повідомили, що шахраї стали рідше підробляти гривні, однак вони все ще трапляються. Загалом розпізнати фальшивку досить легко — при цьому одразу кількома способами.

Як перевірити справжність грошей

В Нацбанку розповіли, що перевірити банкноту. Слід звернути увагу на:

папір;

рельєфність окремих зображень на лицевій стороні банкноти.

Крім того, перевірити купюру можна змінюючи кут нахилу. Слід дивитися на:

Зображення. У справжніх купюр колір змінюється залежно від кута. Також при зміні кута нахилу змінюється напрямок руху фонового зображення стрічки.

Частково введену в парі полімерну захисну стрічку. Вона має зображення цифрового позначення номіналу та графічного знака гривні. В банкнотах номіналом від 100 до 500 гривень, Державного герба України та має яскраво виражений кінетичний ефект

Зображення цифрового позначення номіналу. Дивлячись на банкноту на рівні очей видно темне на світлому фоні при розгляду банкноти з довгої сторони. А світле на темному фоні — з короткої.

Наявність водяного знаку. Мова йде про зображення портрета, що повторює портрет з лицевої сторони банкноти. А також зображення цифрового позначення номіналу або графічного знака гривні.

Наявність скрізного елемента. Мова про зображення цифрового позначення номіналу. виконаного на лицевій та зворотній стороні. Воно має цілісний вигляд без розривів, якщо розглядати проти світла.

Як купюри підробляють найчастіше

Загалом в НБУ повідомили, що минулого року найчастіше підробляли купюру в 500 гривень. Таких було знайдено 39% від загальної кількості вилучених фальшивок та 57% від їх загальної суми.

Також фальшивомонетники часто випускали банкноти в 200 гривень — 45% від загальної кількості та 26% від їх загальної суми. Стогривневі банкноти підробляють рідко — лише 8% та 2% відповідно.

При цьому найбільш небезпечними є банкноти старого зразка 2015 року. Як пояснив начальник управління організації виготовлення та забезпечення грошей Департаменту грошового забезпечення НБУ Валерій Строчков.