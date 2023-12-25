Як зварити яйця так, щоб вони не тріскалися та добре чистилися: 3 лайфхаки

Напередодні Різдва та новорічних свят господині досить часто варять яйця для салатів та інших страв. Але досить часто яйця тріскаються або чистити їх складно.

Як зварити яйця, щоб вони були цілими та легко очистилися

Зробити це дуже просто, достатньо дотримуватися кількох простих порад:

В першу чергу стежте, щоб яйця були свіжими — купуйте їх у фермерів або уважно стежте за термінами придатності, якщо купуєте яйця в магазині.

Більшість з нас звикли виймати яйця з холодильника та одразу кидати в каструлю у холодну воду. Це одна з причин, чому білок залишається на шкаралупі.

Щоб яйця добре чистилися їх потрібно опускати одразу в киплячу воду.

Як бачите, нічого складного тут немає. Достатньо дотримуватися простих правил, і ви з легкістю отримаєте цілі яйця для своїх кулінарних шедеврів.

До речі, останнім часом яйця тріскаються прямо в окропі. Ймовірно, причина в тому, що фермери економлять на кормах. Курка не отримує всіх необхідних поживних речовин, тому шкаралупа в яйцях дуже тонка. Щоб цього уникнути, варто варити яйця в посуді з товстими стінками. А ще звертайте увагу на виробника, краще купувати яйця відомих виробників, які дбають про свою репутацію.

Чому яйця — це дуже корисно

Яйця містять всі незамінні амінокислоти, які необхідні для росту та відновлення м’язів. Тако яйця є джерелом вітамінів A, D, E, B12, а також мінералів, таких як залізо, кальцій і селен. А ще вони містять холін, який важливий для розвитку мозку та пам’яті. Також в них міститься лютеїн і зеаксантин. Ці антиоксиданти захищають очі від вікових захворювань.

Як бачите, яйця — це досить доступне джерело білка, вітамінів та мінералів. Тож обов’язково включайте їх у свій раціон, і в будні, і на свята.