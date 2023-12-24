Украинцам рассказали, как законно платить за газ меньше, чем на счетчике

Абоненты Нафтогаза могут несколько сэкономить на оплате счета за газ. Все клиенты компании могут получить от компании скидку в размере 1%. При этом это правило распространяется на всех независимо от суммы. Единственное требование — оплатить за голубое топливо до 15-го числа каждого месяца.

Об этом рассказали в самом Нафтогазе Так объяснили, скидка будет применена в следующем месяце автоматически.

При этом отмечают, что скидку получат только те пользователи, которые оплатят счет с помощью онлайн-сервиса компании. Каждая своевременно уплаченная гривна – это вклад в стабильность газовой системы и уплата налогов на поддержку экономики нашей страны.

Сколько нужно платить

Сейчас клиенты Нафтогаза платят за газ 7,96 гривен за кубометр. То есть при потреблении 9,9 кубометра (социальная норма на три человека, если используется только плита) придется заплатить 78,8 гривны.

Со скидкой эта сумма будет составлять уже 78,01 гривны. А если допустить, что вы отапливаете дом газовым котлом и используете около 400 кубометров в месяц, то экономия хоть и не значительная, но приятная.

Однако учитывайте, что дополнительно нужно платить за доставку газа. Эта сумма зависит от региона.

Какие тарифы у других поставщиков

В целом в стране нет единого тарифа на газ, ведь поставщики имеют право устанавливать собственные расценки. Таким образом стоимость стартует от 7,7 до 9,99 гривны за кубометр. Предлагаем ознакомиться с актуальными ценами на газ:

“Энерджи трейд групп” – установил целую 7,799 грн за кубометр;

“Тернопольоблгаз сбыт” – 7,96 грн за кубометр;

“Прикарпат энерго трейд” – 7,98 грн за кубометр;

“Полтавагаз сбыт” – 7,99 грн за кубометр;

“Галнафтогаз” ЧП “Окко контракт” – 7,99 грн за кубометр;

“Львовэнергосбыт” – 8,2 грн за кубометр;

“Киевские энергетические услуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Днепровские энергетические услуги” (YASNO) – 8,46 грн за кубометр;

“Аскания энерджи” – 9,95 грн за кубометр;

“Ритейл Сервис” ТМ “СвітлоГаз” – 9,99 грн за кубометр.